Blackpinks Lisa glänzt mit Ana auf der Pariser Fashion Week

Am vergangenen Montag war Blackpink-Mitglied Lisa Manobal (27) bei einem exklusiven Event von Louis Vuitton – und erstaunte mit ihrer Promi-Bekanntschaft. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Pariser Fashion Week statt und zog zahlreiche prominente Gäste an. Für Aufsehen sorgte ein Moment während der Veranstaltung, als Lisa gemeinsam mit der kubanischen Schauspielerin Ana de Armas (36) fotografiert wurde. Die Schnappschüsse liegen Allkpop vor.

Die Sängerin der K-Pop-Band ist angeblich in einer Beziehung mit Frédéric Arnault, dem Sohn von Bernard Arnault (76), der der Chef des Luxuskonzerns Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ist. Berichte über eine Romanze zwischen den beiden tauchten erstmals im Juli 2023 auf. Seitdem wurden sie mehrfach zusammen bei verschiedenen Events gesichtet. Frédéric, der kürzlich zum CEO der Uhren-Sparte von LVMH befördert wurde, ist ein aufstrebender Name in der Luxusbranche. Die Beziehung der beiden scheint nicht nur kulturelle, sondern auch berufliche Welten miteinander zu verbinden, da Lisa als Markenbotschafterin von Luxusmarken bekannt ist und Frédéric als führende Persönlichkeit in eben dieser Industrie wirkt.

Ana, die für ihre Rolle in "Blonde" weltweite Anerkennung erlangte, ist nicht nur eine gefragte Schauspielerin, sondern auch eine feste Größe in der Modewelt. Die Begegnung mit Lisa bei der Louis Vuitton Show unterstreicht, wie sich beide Frauen in der Welt der High Fashion mit Leichtigkeit bewegen. Während Lisa durch ihre Musik und ihre unverwechselbare Bühnenpräsenz Millionen begeistert, erzielt Ana durch ihre Hollywood-Karriere und ihr modisches Gespür ähnliche Aufmerksamkeit. Dass beide nun zusammen auf einem Foto zu sehen sind, sorgte verständlicherweise für großes Interesse bei ihren Fans, die sich über diese seltene Verbindung zweier Branchenstars freuten.

Getty Images Frédéric Arnault im Juli 2022

Getty Images Ana de Armas bei der "Eden"-Premiere im September 2024

