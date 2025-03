Lisa von Blackpink schreibt Geschichte mit Oscar-Auftritt

Lisa Manobal (27) von Blackpink kann einen historischen Meilenstein verbuchen: Durch ihre Performance bei den diesjährigen Oscars geht die Sängerin in die Geschichte ein. Sie ist der erste K-Pop-Star, der jemals bei der prestigeträchtigen Preisverleihung auftreten durfte. Im Rahmen der Veranstaltung gab Lisa jedoch keinen ihrer eigenen Songs zum Besten, sondern sang Paul McCartney (82) und Wings Hit "Live And Let Die" aus dem gleichnamigen James Bond-Film von 1973.

Bevor die Musikerin den James-Bond-Tribut performte, glänzte Lisa zunächst auf dem roten Teppich. In einem bodenlangen Blazer von Mark Gong und einem weißen Hemd mit Kragen zeigte das K-Pop-Idol ihr Modebewusstsein im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Zudem trug die 27-Jährige eine weite, schwarze Anzughose und schicke Heels. Ihren Look rundete Lisa mit einer roten Ansteckblume sowie silbernen Accessoires und dezentem Make-up ab.

Neben Lisas James-Bond-Auftritt folgten zwei Darbietungen von Doja Cat (29) und RAYE. Aber auch die Wicked-Stars Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (31) begeisterten mit einer zauberhaften Eröffnungsshow. Bei dieser berührten die beiden Oscar-Nominierten das Publikum mit gleich mehreren Songs: Ariana gab "Over The Rainbow" zum Besten, Cynthia trug "Home" vor und als absolutes Highlight sangen beide schließlich ihr gemeinsames "Wicked"-Duett "Defying Gravity".

Getty Images Blackpink-Star Lisa, Oscars 2025

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Oscars 2025

