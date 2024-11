Jamal Musiala dankt Miroslav Klose für seine Unterstützung

Kürzlich hat Jamal Musiala (21) öffentlich seine Dankbarkeit gegenüber Miroslav Klose (46) zum Ausdruck gebracht. In einem sehr persönlichen Gastbeitrag für das Sportportal The Players' Tribune blickt Jamal auf seine ersten Schritte beim FC Bayern München zurück und betont, wie sehr ihn Miroslav, der damals sein Trainer war, geprägt habe. Ohne die strenge Führung von Klose hätte Jamal nach eigener Aussage nicht so schnell den Sprung in die erste Mannschaft geschafft.

Obwohl Miroslav als einer der besten Stürmer der Welt bekannt war, habe er sich mit Jamal vor allem auf die Defensivarbeit konzentriert. "Das Verteidigen habe ich damals einfach nicht hinbekommen", gesteht Jamal. "Ich wollte einfach nur angreifen und dribbeln. Miroslav hat mir jeden Tag eingetrichtert, dass ich verteidigen muss." Er fügt hinzu: "Es ist lustig, weil man sich an Miroslav ja wegen seiner Tore erinnert. Aber er hat mir immer gesagt, dass er mich umbringen würde, wenn ich nicht beim Verteidigen helfe."

Miroslav, der mittlerweile Cheftrainer beim 1. FC Nürnberg ist, hatte Jamal in der Jugendmannschaft des FC Bayern unter seine Fittiche genommen. Seine harte, aber faire Art hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Jamal sich zu dem Spieler entwickeln konnte, der er heute ist. "Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft", betont Jamal. Die beiden verbindet seitdem eine besondere Beziehung, die über das Berufliche hinausgeht. Miroslav ist für Jamal nicht nur Trainer, sondern auch Mentor und Vorbild.

Getty Images Miroslav Klose, Fußballprofi

Getty Images Florian Wirtz und Jamal Musiala beim Nations-League-Spiel gegen die Niederlande im September 2024

