Kurz vor Geburt: HealthyMandy zwischen Vorfreude und Trauer

HealthyMandy steht kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes. Nachdem die Fitnessinfluencerin ihren Sohn Rio, der am IPEX-Syndrom litt, im Dezember 2022 verloren hatte, entschied sie sich mit ihrem Mann FitnessOskar für eine Kinderwunschbehandlung, um die Autoimmunerkrankung nicht weiterzuvererben. Kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes ist Mandy hin- und hergerissen – die Trauer holt sie wieder ein. Auf ihrem Instagram-Profil schreibt sie: "Ich empfinde aktuell so viele Emotionen. In Gedanken an meinen kleinen Engel Rio wird mein Herz jeden Tag aufs neue rausgerissen. Wenn ich an den Moment denke, ganz bald unser Regenbogenbaby im Arm zu halten, merke ich immer wieder, wie nah Freude und Trauer beieinander sind."

Momentan werde Mandy von ihren Emotionen übermannt: "Niemals hätte ich gedacht, dass ich wieder solche Gefühle empfinden kann, Gefühle von Freude, weil meine Welt plötzlich für immer still stand." Die werdende Mama freue sich auf all die Aufgaben, die ein Neugeborenes mit sich bringt: "Doch ich freue mich vom Herzen auf die schlaflosen Nächte, ich freue mich so sehr auf diesen kleinen Menschen."

In wenigen Tagen erfahren Mandy und Oskar, wann der geplante Kaiserschnitt durchgeführt wird. Aus Sorge, dass die Fruchtblase früher als errechnet platzen könnte, möchte sie ab der 36. Schwangerschaftswoche im Krankenhaus sein. Da Mandys Baby mit dem Kopf nach oben liegt, habe sie sich für einen Kaiserschnitt entschieden: "Ich hätte mich sehr darüber gefreut, wie bei Rio spontan entbinden zu können, aber ich habe mich voll damit abgefunden", erklärte sie im Netz.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Sohn Rio

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy im November 2023

