Traumfrau noch nicht gefunden: Maurice Dziwak ist Single!

Achtung, Ladys – Maurice Dziwak ist noch zu haben! Vor wenigen Monaten sah es so aus, als wäre der Kampf der Realitystars-Teilnehmer wieder verliebt. Doch dem ist wohl nicht mehr so, wie er nun im Plausch mit Promiflash verrät: "Ja, ich hatte auch eine Freundin gehabt – in dem Sinne. Aber jetzt gerade halt nicht." Warum genau es mit seiner Verflossenen nicht klappte, will der Oberhausener aber nicht weiter ausführen. Ihm gehe es als Singlemann aber blendend. Doch sucht er dennoch gerade nach der Frau fürs Leben?

"Ich sage mal, es kommt alles so, wie es kommt – das ist das Wichtigste im Leben. Wir sind gesund, ich lebe jeden Tag so, als wäre es mein letzter. Das Wichtigste ist immer, sich selbst treu zu bleiben", erklärt Maurice Promiflash weiter. Klingt also nicht so, als wenn er derzeit aktiv auf der Suche ist. Doch sollte er sich wieder in ein Dating-Abenteuer stürzen, wisse der ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidat schon genau, was seine Traumfrau alles mit sich bringen müsste. "Die soll einfach das Herz am rechten Fleck haben, ein süßes Lächeln und ganz wichtig: Immer wissen, wo sie herkommt. Das ist meine Traumfrau", zählt er im Interview auf.

Hat Maurice eigentlich eine Strategie, wie er Frauen um den kleinen Finger wickelt? In einem früheren Promiflash-Interview hatte der 28-Jährige dazu nur angedeutet: "Bei einem Date oder auch generell beim Kennenlernen ist es für mich am wichtigsten, dass sich die Frau geborgen und vor allem wohlfühlt. Ich möchte derjenigen das Gefühl geben, dass sie so sein kann, wie sie ist." Also, wer weiß, vielleicht tritt ja schon bald eine Lady in sein Leben, die ihn auf Wolke sieben schweben lässt.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seiner neuen Freundin

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Maurice Dziwak

