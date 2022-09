Über die Jahre: So eng war die Verbindung von Queen und Kate

Herzogin Kate (40) ist schon seit langer Zeit ein wichtiger Bestandteil der britischen Königsfamilie! Seit ihrer Hochzeit mit Prinz William (40) im Jahr 2011 wurde die Herzogin offiziell in die Monarchie und in ihre Aufgaben als Teil der königlichen Familie eingeführt. Queen Elizabeth II. (✝96) lernte sie drei Jahre zuvor kennen. Schnell fühlten sie sich in der Gegenwart des anderen wohl. Über die Jahre wurde Kate eine Vertraute und eine Stütze für die Queen. Promiflash gibt euch einen Überblick darüber, wie sich ihre Beziehung zueinander entwickelt hat.

Kate lernte die Queen im Jahr 2008 bei der Hochzeit eines Cousins von William kennen. Das Ehepaar erinnerte sich bei dem Interview zu ihrer Verlobung an das Treffen. Das US Magazin berichtete, dass William damals verriet: "Sie wollte Kate schon lange kennenlernen". Drei Jahre nach der royalen Hochzeit begleitete sie die Queen zu einer Ausstellung, in der ihr Hochzeitskleid von Alexander McQueen (✝40) ausgestellt wurde. Es folgten weitere gemeinsame öffentliche Auftritte bei Gottesdiensten, Feiertagen und weitere Veranstaltungen und Ausstellungen. Im Jahr 2012 begleitete die Dreifach-Mama sie im Rahmen einer Tour zu dem Diamant-Jubiläum der Königin – und das ohne William.

Der Umzug von William, Kate und ihren gemeinsamen Kindern in den Kensington-Palast 2019 stärkte die Verbindung der beiden Frauen. "Wegen der kurzen Entfernung zum Buckingham-Palast trinken sie öfters zusammen Tee. Dadurch entwickelten sie eine tiefere Freundschaft", verriet damals ein Insider. Zu Zeiten der Corona-Pandemie entwickelte sich die hübsche Monarchin zu einer immensen Hilfe für die damals 94-Jährige, auf die sie nicht mehr verzichten konnte. Die Monarchin bezeichnete Kate sogar als ihren Fels in der Brandung. "Der Verlass auf Kate ist der größte Trost für die Queen in dieser Zeit", so der Insider.

Wie wichtig die 40-Jährige der Queen war, zeigten unter anderem auch ihre Schmuckstücke. Immer wieder wurden an Kate Juwelen und Diamanten aus dem privaten Besitz der Queen gesichtet. Erst vergangenes Jahr bei der Beerdigung von dem im April 2021 verstorbenen Prinz Philip (✝99) trug sie die Perlenohrrringe der Königin. So orientierte sich die Herzogin für öffentliche Auftritte oft auch an dem persönlichen Stil der Monarchin. Bei Rat und Tat stand Königin Elizabeth der jungen Britin zur Seite und half ihr bei der Vorbereitung auf Reden und mit den königlichen Protokollen.

