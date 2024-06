Todesursache bekannt: Daran starb NBA-Star Darius Morris (†)

Vor rund einem Monat erschütterten traurige Nachrichten die Sportwelt: Der ehemalige NBA-Spieler Darius Morris ist im Alter von 33 Jahren überraschend verstorben. Bislang war nicht bekannt, weshalb der einstige Basketballer bereits in so jungen Jahren sterben musste. E! News liegt nun die Akte aus der Gerichtsmedizin vor, die die Ursache für seinen Tod aufklärt. Darin heißt es, dass Darius (33) an Koronararterien-Atherosklerose – auch bekannt als koronare Herzkrankheit – verstorben ist. Diese Erkrankung kann in einigen Fällen zu lebensbedrohlichen Folgen wie Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen oder Herzschwäche führen.

Doch die Herzkrankheit soll nicht der einzige Grund für sein Ableben sein. Weitere signifikante Faktoren, die zum Tod des früheren NBA-Players beitrugen, waren wohl die Auswirkungen von Kokain, Alkohol und Hydrocodon. Letzteres ist ein Opioid, das normalerweise zur Behandlung schwerer chronischer Schmerzen eingesetzt wird. Seine Todesursache wurde durch die Gerichtsmediziner als Unfall eingestuft.

Darius galt in seiner aktiven Zeit als Profi-Basketballer als ein absolutes Ausnahmetalent. Zwischen 2009 und 2011 spielte er für die University of Michigan und konnte mit überragenden Leistungen glänzen: Denn er war einer von nur fünf Spielern in der Geschichte der Universität, die es schafften, in einer Saison mehr als 200 Assists zu verbuchen. Im Jahr 2011 ging Darius dann zu den Los Angeles Lakers. In den darauffolgenden Jahren seiner Karriere spielte er noch für die Philadelphia 76ers, die LA Clippers und die Memphis Grizzlies.

Anzeige Anzeige

Instagram / d1mo Darius Morris im November 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Darius Morris, Ex-Basketball-Profi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de