Sechster Hochzeitstag: Was planen Prinz Harry und Meghan?

Am kommenden Sonntag feiern Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) bereits ihren sechsten Hochzeitstag. Anders als ihre große Heirat im Jahr 2018 wollen sie das diesjährige Jubiläum im kleinen Kreis "hinter verschlossenen Türen" zelebrieren, verrät ein der ehemalige königliche Butler Grant Harrold gegenüber Fruity Slots. "Vielleicht eine Dinnerparty mit ein paar Freunden oder vielleicht nur die beiden selbst. Vielleicht werden sie das Brathähnchen-Dinner nachstellen, das sie in der Nacht ihrer Verlobung in ihrem Cottage in Windsor hatten", plaudert er im Interview aus.

Außerdem erklärt der Insider, dass der bevorstehende Jahrestag möglicherweise eine Gelegenheit zur Versöhnung mit der restlichen Familie des Rotschopfes bieten könnte – immerhin gratuliere das britische Königshaus zu solche Anlässen immer per Social Media. "Normalerweise würdigt die königliche Familie Hochzeitsjubiläen, wir sehen normalerweise Posts in den sozialen Medien, also wird es interessant sein zu sehen, ob das dieses Jahr passiert." Sieht man am Sonntag keine Gratulationsbeiträge im Netz, sehe Grant das als Zeichen für die weiter anhaltende Spaltung. Sollte es einen Post geben, würde er das als Friedensangebot auffassen.

Der jüngere Sohn von König Charles (75) und die ehemalige US-amerikanische Schauspielerin hatten sich am 19. Mai 2018 bei einer feierlichen Zeremonie auf Schloss Windsor das Jawort gegeben. In der Doku über das Ehepaar, die im Dezember 2022 auf Netflix veröffentlicht wurde, verriet Harry, was er sich dachte, als seine Zukünftige den Gang zum Altar entlang lief. Er habe es noch ganz genau im Kopf: "Ich bin ein Glückspilz, dass ich sie gefunden habe", erinnerte sich der Royal und schwärmte weiter: "Die Welt sah zu, aber vor dem Altar gab es für mich nur uns beide."

Getty Images Prinz Harry in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

