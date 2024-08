Cooler Style: So trainieren Jake Gyllenhaal und seine Jeanne

Jake Gyllenhaal (43) kann bereits auf einige beeindruckende Meilensteine im Filmbusiness zurückblicken. Der Hollywoodstar tut allerdings auch viel für seine Karriere und seinen stählernen Körper! Er und seine Freundin Jeanne Cadieu wurden erst am Donnerstag dabei gesichtet, wie sie nach einem intensiven Work-out in Los Angeles ein Fitnessstudio verließen. Im Anschluss an ihr schweißtreibendes Training stieg das sportliche Pärchen in ihr Auto und ermöglichte dabei sogar einen flüchtigen Blick auf ihre lässigen Sportoutfits. Wie neue Aufnahmen zeigen, die unter anderem Just Jared vorliegen, entschieden sich beide für einen bequemen Look mit kurzen Shorts.

Obwohl sich der US-Amerikaner anscheinend bester Gesundheit erfreut, schockte er kürzlich mit einer gegenteiligen Aussage! Wie sich herausstellte, muss Jake mit einer unerwarteten körperlichen Einschränkung leben. In einem Interview mit The Hollywood Reporter verriet er, dass sein Sehvermögen sehr zu wünschen übrig lässt – er sei nämlich beinahe blind. So enthüllte er: "Ich habe nie etwas anderes gekannt. Wenn ich morgens nichts sehen kann, bevor ich meine Brille aufsetze, ist das ein Ort, an dem ich mit mir selbst sein kann."

Zum Glück erkannte Jake trotz seiner Sehschwäche, dass ihm die große Liebe über den Weg lief. Seit 2018 sind der "Prisoners"-Darsteller und das französische Model ein Paar. Obwohl sich Jake mit Äußerungen über sein Privatleben bisher eher zurückhielt, plauderte er zuletzt recht offen über seine Zukunftspläne! Gegenüber The Hollywood Reporter gab er preis, dass in seinem Leben immer die Karriere an erster Stelle stand. Dem scheint nun nicht mehr so zu sein: "Ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich merke, dass die Familie wirklich das Einzige ist, was für mich zählt."

Getty Images Jake Gyllenhaal im Oktober 2010

Getty Images Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu im März 2024 in London

