Zu diesem Schauspieler steht Timothée Chalamet in Konkurrenz

Timothée Chalamet (29) sorgte kürzlich für einen Lacher, als er bei den Palm Springs Film Awards gemeinsam mit Amy Adams (50) den Visionary Award an Regisseur Denis Villeneuve (57) überreichte. Mit liebevollem Humor erklärte der "Dune"-Star, dass er Villeneuve regelmäßig per SMS daran erinnere, dass er der Regisseur sei, mit dem Timothée in seiner Karriere am meisten zusammengearbeitet habe, und er der Schauspieler sei, mit dem auch Villeneuve am meisten zusammengearbeitet hätte. Er scherzte dabei über die "Konkurrenz" mit Schauspielkollegen Jake Gyllenhaal (44), der in Villeneuves früheren Filmen "Prisoners" und "Enemy" mitspielte: "Wenn man die Produktionstage zählt, bin ich vorne", witzelte Timothée, bevor er hinzufügte, dass in den großen Filmen mittlerweile er die Hauptrollen übernehmen würde.

Bei der Laudatio betonte Timothée auch die besonderen Eigenschaften des kanadischen Regisseurs, den er als "Mentor, Vaterfigur und engen Freund" bezeichnete. "Er ist ein seltenes Talent, eine Art enigmatischer Künstler", erklärte er. Amy, die mit dem Regisseur an Filmen wie "Arrival" arbeitete, lobte dessen Fähigkeit, tiefgehende Themen wie Verlust und Identität filmisch zu erkunden. Villeneuve zeigte sich bei seiner Dankesrede emotional und würdigte seine kreativen Weggefährten und seine Ehefrau für ihre Unterstützung. Er betonte, dass die Welt "mehr Empathie" brauche und Kino eine kunstvolle Möglichkeit sei, dies zu fördern.

Auch Timothée selbst nahm an diesem Abend einen Chairman’s Award entgegen und blickte mit bewegenden Worten auf seine Karriere zurück. Der Schauspieler, der mit Filmen wie "Call Me By Your Name" berühmt wurde, sprach über Dankbarkeit und den Wunsch, seine großartige Arbeit weiter fortzusetzen. Villeneuve wie auch Timothée verbindet nicht nur eine professionelle, sondern auch eine fast familiäre Beziehung, die der Schauspieler mit Humor und Zuneigung zu pflegen scheint.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jake Gyllenhaal, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Denis Villeneuve, Zendaya und Timothée Chalamet

Anzeige Anzeige