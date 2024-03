Neuer "Batman": Wird Jake Gyllenhaal die Hauptrolle spielen?

2005 hätte Jake Gyllenhaal (43) fast einen der beliebtesten Superhelden der Comicwelt gespielt: den Batman. Doch daraus wurde nichts, da Christian Bale (50) ihn im Rennen um die Rolle schlug. Jetzt könnte sich eine neue Chance für Jake eröffnen, ins Universum der DC-Helden einzutauchen. Ein Reboot des "Batman"-Franchise ist nämlich in Arbeit, wofür ein neuer Darsteller gesucht wird. Im Interview mit Screen Rant wurde der Schauspieler darauf angesprochen, ob er nicht immer noch Lust hätte, in das Fledermauskostüm zu schlüpfen. "Es wäre mir eine Ehre, Batman zu spielen. Aber es schüchtert mich auch ein bisschen ein. Die Rolle haben schon so viele große Schauspieler verkörpert", verrät der "Brokeback Mountain"-Darsteller.

Doch warum soll Batman schon wieder neu besetzt werden? Erst 2022 stand schließlich Robert Pattinson (37) als Bruce Wayne vor der Kamera, und das mit großem Erfolg! Immerhin wurde schon ein zweiter Teil mit dem einstigen Twilight -Star angekündigt. Nun, in dem neuen "Batman"-Projekt soll eine andere Seite des Superhelden gezeigt werden, die man so seit Jahren nicht auf der großen Kinoleinwand gesehen hat: Batman als Vaterfigur. Wie in den originalen DC-Comics soll der neue Film die Beziehung zwischen Bruce Wayne und seinem Sohn Damian zeigen. Dafür brauchen die Produzenten des Films, James Gunn (57) und Andy Muschietti (50), aber frischen Wind in der Besetzungsliste. Dass sie mehrere Schauspieler in Betracht ziehen, gaben sie bereits im Januar 2023 in einem YouTube-Video bekannt.

Der Reboot könnte also Jakes große Chance sein, doch noch den Batman zu verkörpern. Im Moment hat der Filmstar aber für ein neues Projekt dieser Größe wahrscheinlich gar keine Zeit. Nach der Premiere seines neuesten Films "Road House" – ebenfalls eine Neuverfilmung des gleichnamigen Klassikers aus dem Jahr 1989 – will Jake sich in diesem Jahr erst mal auf das Theater konzentrieren. Er wird nämlich an der Seite von Denzel Washington (69) in "Othello" den Iago spielen – und zwar am Broadway!

Getty Images Jake Gyllenhaal, Schauspieler

Action Press / Backgrid Jake Gyllenhaal, US-amerikanischer Schauspieler

