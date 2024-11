Jake Gyllenhaal unterstützt seinen Schwager Peter Sarsgaard

Jake Gyllenhaal (43) zeigte sich am Dienstag bei einer besonderen Filmvorführung im The Whitby Hotel in New York City. Der Schauspieler unterstützte seinen Schwager Peter Sarsgaard (53) bei der Vorführung seines neuen Films "September 5". Zusammen posierten die beiden für die Fotografen und strahlten im Blitzlichtgewitter der Kameras um die Wette. Neben Peter waren auch weitere Mitwirkende des Films anwesend, darunter Ben Chaplin und Leonie Benesch (33) sowie der Regisseur Tim Fehlbaum, der Mit-Drehbuchautor Moritz Binder und der Produzent Philipp Trauer. Der Abend war geprägt von prominenten Gesichtern und einer spannenden Diskussion über das neue Werk.

"September 5" beleuchtet das weltverändernde Ereignis, das die Medienlandschaft nachhaltig beeinflusste: das Geiseldrama bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Der Film folgt einem amerikanischen Sportübertragungsteam, das spontan auf Nachrichtenberichterstattung umschalten musste, als die israelischen Athleten in Gefangenschaft gerieten. Durch das Prisma dieser Medienperspektive wird ein neuer Zugang zu einem Ereignis gezeigt, das damals weltweit von schätzungsweise einer Milliarde Menschen live verfolgt wurde. Der Film wird ab dem 29. November in ausgewählten Kinos gezeigt, bevor er am 13. Dezember landesweit startet.

Die enge Beziehung zwischen Jake und Peter geht über die Arbeit hinaus, denn Peter ist mit Jakes Schwester, der Schauspielerin Maggie Gyllenhaal (47), verheiratet. Die Familie ist für beide Schauspieler ein wichtiger Rückhalt für ihre Karrieren. Jake, bekannt aus Filmen wie "Donnie Darko" und "Brokeback Mountain", legt großen Wert darauf, seine Angehörigen zu unterstützen. Peter, der durch seine Rollen in Filmen wie "Jarhead" und "Shattered Glass" bekannt wurde, schätzt die familieninterne Unterstützung sehr. Ihre gemeinsame Präsenz auf dem roten Teppich zeigt die Verbundenheit der Familie Gyllenhaal-Sarsgaard in der oftmals hektischen Filmbranche.

Getty Images Jake Gyllenhaal, Schauspieler

Getty Images Peter Sarsgaard, Maggie Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu, September 2021

