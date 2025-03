Ozzy Osbourne plant trotz Parkinson letzten Bühnenauftritt

Ozzy Osbourne (76) bereitet sich derzeit auf einen emotionalen Abschied vor: Der Sänger wird gemeinsam mit seiner legendären Band Black Sabbath am 5. Juli beim "Back to the Beginning"-Konzert im Villa Park, Birmingham auftreten. Es wird der erste gemeinsame Auftritt mit seinen Bandkollegen Tony Iommi (77), Geezer Butler und Bill Ward seit 20 Jahren sein – und zugleich ihr letzter. Trotz seiner fortgeschrittenen Parkinson-Erkrankung, die ihm das Stehen erschwert, bestehe Ozzy laut einem Insider darauf, diese finale Show nicht ausfallen zu lassen.

Die Performance wird jedoch keine leichte Aufgabe, weder für Ozzy noch für sein Team. Vor dem Auftritt von Black Sabbath plant Ozzy, ein kurzes Solo-Set zu spielen. Sharon (72) sorgt als Managerin und Ehefrau dafür, dass alle Abläufe und jede noch so kleine Einzelheit perfekt organisiert sind, um Ozzys Gesundheit nicht zu gefährden. Wie eine Quelle dem OK! Magazine verriet, wird das Paar mit einem Privatflugzeug zum Veranstaltungsort gelangen, begleitet von Ärzten und Therapeuten. Trotz aller Sorgen sei das Ereignis emotional tief bewegend, da es nicht nur für Ozzy, sondern auch für Sharon das Ende einer Ära markiere – denn sie habe jahrzehntelang an der Seite ihres Mannes Konzerte organisiert.

Ozzy und Sharon sind seit über 40 Jahren verheiratet. Ihre Beziehung wurde nicht nur durch den Erfolg von Black Sabbath oder Ozzys Solokarriere geprägt, sondern auch von der gemeinsamen Reality-TV-Show "The Osbournes", in der sie sich und ihre Kinder im Alltag von Kameras begleiten ließen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass eine große Doku über die vergangenen Jahre von Ozzy geplant ist.

Getty Images Ozzy Osbourne mit seinen Bandkollegen Tony Iommi (links) und Geezer Butler (rechts)

Getty Images Ozzy Osbourne mit seiner Frau Sharon, 2014

