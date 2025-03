Neue Doku zeigt Ozzy Osbournes Umgang mit Parkinsondiagnose

Eine neue Dokumentation über Ozzy Osbourne (76) soll in Kürze neue Einblicke hinter die Kulissen des "Prince of Darkness" bieten. Seit seinem schweren Sturz im Jahr 2019 und der Diagnose Parkinson stand das Leben des Black-Sabbath-Frontmanns Kopf. In der Doku "Ozzy Osbourne: No Escape From Now", die noch in diesem Jahr auf Paramount+ erscheint, soll sich der Musiker nun eingehend zu seinem Umgang mit diesen Schicksalsschlägen äußern. "Die letzten sechs Jahre waren einige der schlimmsten, die ich je durchlebt habe", erklärte Ozzy laut The Hollywood Reporter und fügte hinzu: "Es gab Zeiten, in denen ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen."

Die Dreharbeiten zur Dokumentation begannen Anfang 2022, als Ozzy gerade sein 13. Studioalbum "Patient Number 9" aufnahm, das ihm zwei Grammy Awards einbrachte. Neben Ozzy selbst kommen in der Show auch seine Familienmitglieder sowie einige musikalische Weggefährten zu Wort, darunter Tony Iommi (77), Duff McKagan und Zakk Wylde. Ein besonderes Highlight: Das Filmteam wird Ozzy bis zu seinem allerletzten großen Auftritt mit Black Sabbath am 5. Juli in Birmingham begleiten. Diese Abschiedsshow, die das Ende einer langjährigen, erfolgreichen Musikkarriere besiegelt, könnte für den gesundheitlich angeschlagenen Rocker besonders emotional werden. "Musik hat mich gerettet. Ohne sie wäre ich verrückt geworden", betonte er laut The Hollywood Reporter.

Ozzy, der mit seiner unverwechselbaren Stimme und seiner außergewöhnlichen Bühnenpräsenz den Heavy Metal wie kaum ein anderer prägte, begann seine musikalische Karriere in den späten 1960er-Jahren. Nach mehreren Bandprojekten gründete er 1968 Black Sabbath, die mit ihrem Debütalbum 1970 einen entscheidenden Grundstein für das Metal-Genre legten. Ihr einzigartiger Sound – schwere Gitarrenriffs, langsame Rhythmen und thematisch düstere Texte über Okkultismus und Entfremdung – verschaffte nicht nur Black Sabbath Legendenstatus, sondern auch Ozzy den bis heute unangefochtenen Titel als "Godfather of Metal".

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne, 2020

Getty Images Ozzy Osbourne im Juli 2022

