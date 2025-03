Kelly Osbourne packt über Papa Ozzys Gesundheitszustand aus

Ozzy Osbourne (76) bereitet sich derzeit auf ein ganz besonderes Ereignis vor: Das letzte Konzert mit der Originalbesetzung seiner legendären Heavy-Metal-Band Black Sabbath steht in wenigen Monaten an. Am Abend des 5. Juli wird Ozzy in seiner Heimatstadt Birmingham, Großbritannien, das letzte Mal auf der großen Bühne stehen. Wie seine Tochter Kelly Osbourne (40) jetzt gegenüber Hello! erklärte, sei ihr an Parkinson erkrankter Vater angesichts des Konzerts bereits jetzt ganz aus dem Häuschen. "Er ist extrem nervös, aber er freut sich auch sehr. Dieses Konzert wird der große Höhepunkt", erzählte Kelly und betonte, dass ihn die Vorfreude auch gesundheitlich geradezu aufblühen lasse: "Es geht ihm so gut. Jeder Tag ist ein neuer Tag."

Bereits in den vergangenen Monaten habe Ozzy hart trainiert, um sich körperlich und mental auf die Show vorzubereiten, so Kelly. Produzent Andrew Watt (34) beschrieb den Musiker als "echten Iron Man", der trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen mit beeindruckender Hingabe das Beste aus sich heraushole. "Seine Stimme ist immer noch so gut wie eh und je", schwärmte er laut Hello!, auch wenn Ozzys Körper nicht immer mitspielen wolle. Der Auftritt in Birmingham wird das erste Konzert der originalen Black-Sabbath-Besetzung seit über 20 Jahren sein. Trotzdem will Ozzy nicht das gesamte Set begleiten, sondern ein spezielles Segment der Show übernehmen, das diesen Abend für ihn und seine Fans besonders machen soll.

Kelly wuchs lange Zeit im Schatten ihres berühmten Vaters Ozzy auf und wurde durch die Realityshow "The Osbournes" früh zur öffentlichen Person. Ihr Leben schien von Anfang an geprägt von Rebellion, Skandalen und der Suche nach einer eigenen Identität. Mal trat sie als trotzige Rockgöre auf, dann wieder als Modekritikerin bei der TV-Show "Fashion Police", wo sie sich mit scharfen Kommentaren nicht nur Freunde machte. Nach zahlreichen Höhen und Tiefen ist Kelly inzwischen selbst Mutter geworden und scheint ihr eher zurückgezogenes Leben zu genießen. Ob das so bleibt oder sie doch wieder eines Tages mit voller Wucht ins Rampenlicht zurückkehrt, bleibt spannend.

Getty Images Ozzy Osbourne mit seiner Tochter Kelly

Instagram / sharonosbourne Ozzy und Sharon Osbourne mit ihren Kindern Kelly, Jack und Aimee

