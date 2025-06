Jan Böhmermann bringt neue "Lass dich überwachen!"-Folge

Mitten im Sommerloch sorgt Jan Böhmermann (44) für einen wahren Leckerbissen im TV-Programm: Seine Show "Lass dich überwachen!" kehrt am 6. August zur Primetime ins ZDF zurück – vorab ist die Ausgabe bereits ab 18:00 Uhr in der Mediathek abrufbar. Das Konzept der Show ist so simpel wie grandios: Das Publikum im Studio wird gezielt in eine Falle gelockt. Während die Zuschauer glauben, sie seien zu einer Aufzeichnung des "ZDF Magazin Royale" geladen, werden sie in Wahrheit Teil der 90-minütigen Überwachungsshow. Persönliche Infos aus dem Netz – von peinlichen Chats über skurrile Google-Bewertungen bis hin zu uralten Fotos – werden gnadenlos verarbeitet und in humorvolle Studioaktionen eingebunden.

Die Idee hinter der Show ist bislang einzigartig und soll nicht ausschließlich der Unterhaltung dienen: Seit der ersten Spezialausgabe, die noch unter dem Titel "Prism is a Dancer" im Jahr 2017 erschien, hat sich das Format zum Ziel gesetzt, Zuschauer zu mehr Reflexion anzuregen, was den Umgang mit persönlichen Informationen im Netz angeht. In den vergangenen Jahren hat sich das Format stetig weiterentwickelt und wurde 2018 erstmals als eigenständige Show unter dem Namen "Lass dich überwachen!" ausgekoppelt. Dabei nutzt das Team ausschließlich öffentlich zugängliche Informationen, um den Zuschauern mit Charme und einer Prise Schadenfreude den Spiegel vorzuhalten – stets verpackt in kreative Einspielfilme und Live-Überraschungen.

Schon seit Jahren experimentiert Jan mit innovativen Fernsehformaten, darunter auch seine Koch-Talkshow "Böhmi brutzelt", die über vier Staffeln lief – in diesem Jahr soll sie nicht fortgesetzt werden. Dort hatte er Promis wie Dagi Bee (30) oder die Kaulitz-Zwillinge zu Gast und ließ das Kochen mit spannenden Gesprächen verschmelzen. Doch wo ein Kapitel endet, öffnet sich ein neues. Mit "Lass dich überwachen!" knüpft Jan nahtlos an seine Leidenschaft fürs Grenzgängertum an – und bestätigt einmal mehr, warum er als einer der einfallsreichsten Köpfe im deutschen Fernsehen gilt.

