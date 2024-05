Hommage: Giovanni Zarrella singt Duett mit Udo Jürgens (†)

Dieser Auftritt wird für Giovanni Zarrella (46) etwas ganz Besonderes! Am Samstagabend wird der Sänger in der Giovanni Zarrella Show ein bewegendes Duett performen – und zwar mit keinem Geringeren als Udo Jürgens (✝80). Auf einer LED-Wand wird der verstorbene Musiker zu sehen sein. Dabei wird er von seiner alten Band, dem Orchester von Pepe Lienhard, begleitet. Dass dieser Auftritt überhaupt möglich ist, mache Giovanni sehr emotional. "Seit meiner ersten Sendung vor drei Jahren war es mein Wunsch, so einen Auftritt umzusetzen. Dass wir diesen Moment nun gemeinsam in meiner Sendung erleben dürfen, ist großartig. Denn ich war bestimmt nicht der Einzige, der sich darum bemüht hat", freut sich der Moderator im Bild-Interview.

Im Vorfeld seien selbstverständlich alle rechtlichen Fragen geklärt worden. "Mir war es wichtig, dass die Kinder von Udo Jürgens zustimmen und so eine gemeinsame Inszenierung gutheißen", erklärt Giovanni gegenüber dem Blatt. Die Fans dürften sich auf alte Klassiker freuen. "Wir werden ein siebenminütiges Medley spielen aus Udos größten Hits, dieses haben wir extra für die Show zusammengestellt", verrät Bandleiter Pepe.

Udo starb vor zehn Jahren an Herzversagen. Zwei Wochen vor seinem Tod hatte er noch einen letzten Auftritt gegeben. Giovannis Duett mit Udo bedeute ihm sehr viel: "Vor 20 Jahren habe ich ihn auf dem roten Teppich beim Deutschen Fernsehpreis getroffen. Wir haben Hände geschüttelt, uns angelächelt und ein paar Worte gewechselt. Das war ein ganz besonderer Moment. Die Aura, die diesen Mann umgab, war unglaublich."

