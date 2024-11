Ein Junge: Desiree Hartsocks drittes Kind ist auf der Welt

Desiree Hartsock (38) und Chris Siegfried freuen sich über ihr drittes Kind! Auf Instagram gibt die ehemalige US-Bachelorette die Geburt ihres kleinen Sohnes bekannt. "Eine Woche mit Noah Parker und unsere Herzen werden nie wieder dieselben sein", schreibt sie und teilt dazu ein paar niedliche Bilder von den ersten Tagen mit dem Baby. Der kleine Noah wurde am 5. November geboren, und die stolzen Eltern könnten nicht glücklicher sein.

Nun genießen die stolzen Eltern und ihre drei Kids erst mal die Kennenlernzeit, betont die 38-Jährige: "Es geht uns gut und wir gewöhnen uns an eine fünfköpfige Familie. Er ist so süß, wie er nur sein kann! Und sieht genauso aus wie seine Brüder." Unter dem Post werden Desiree und Chris mit lieben Worten und Glückwünschen überschüttet. "Perfekt. Herzlichen Glückwunsch an deine tolle Familie" und "Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch, Desiree! Er ist perfekt!", schreiben zwei Freunde. Ein Fan kommentiert: "Noah ist ein Schatz! Er sieht seinen Brüdern wirklich ähnlich. Und du siehst toll aus, ich hoffe, du erholst dich so gut wie möglich."

Desiree und Chris hatten sich 2013 in der neunten Staffel von "Die Bachelorette" kennengelernt und verlobten sich im Finale der Show. Im Januar 2015 gaben sich die beiden das Jawort und starteten gemeinsam in ihr Eheleben. Bereits im Oktober 2016 kam ihr erster Sohn Asher zur Welt, gefolgt von Zander im Januar 2019. Im Mai dieses Jahres verkündete Desiree ihre dritte Schwangerschaft auf Instagram mit den Worten: "Etwas braut sich zusammen... und es ist nicht mein Kaffee. Baby Nr. 3 kommt diesen November."

Instagram / desireesiegfried Desiree Hartsock und Söhnchen Noah

Instagram / desireesiegfried Desiree Hartsock und ihr Mann Chris, 2024

