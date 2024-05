Günther Jauch wagt bei "Wer wird Millionär?" Kuppelversuch!

Hat Günther Jauch (67) seine Quizsendung etwa zur Datingshow umfunktioniert? In der vergangenen Folge von Wer wird Millionär? hatte Kandidatin Sandra Sengl über ihr fehlendes Glück in der Partnersuche geklagt. Das nahm der Entertainer kurzerhand als Anlass, den Kuppler zu spielen: "Haben Sie denn eine Wunschliste für den idealen Mann?" Sandra habe etliche Kriterien, doch eine Sache ist ein klares No-Go: "Keine Tattoos!" Bei der 4000-Euro-Frage war es dann so weit: Die Kandidatin wusste nicht weiter und musste den Publikumsjoker zücken. Die Gelegenheit packte der Quizmaster beim Schopf und startete seinen Kuppelversuch. Nachdem er die Quizfrage gestellt hatte, wollte er noch etwas anderes von dem Joker wissen: "Eine private Frage. Sind Sie tätowiert?"

Das hat sich Günther wohl etwas einfacher vorgestellt, als es letztendlich war, denn der Versuch missglückte. Zwar habe der Mann aus dem Publikum keine Tattoos, jedoch erklärte er: "Ich bin glücklich vergeben." Trotz des Dämpfers hatte die Kandidatin allen Grund zur Freude! Zwar hatte sie und der Moderator im Publikum nicht den Einen gefunden, jedoch nahm sie am Ende des Abends einen Gewinn von 8.000 Euro mit nach Hause.

Im Laufe seiner "Wer wird Millionär?"-Karriere kam es während der Sendung schon zu der ein oder anderen ulkigen Situation. Nicht zuletzt durch seine freche Art und sein Talent, aus den Kandidaten private Geschichten herauszukitzeln, konnte sich der Moderator in den fast 25 Jahren über einige erfrischende Erzählungen der Quizshow-Kandidaten amüsieren. Während eine Kandidatin mit einer ulkigen Nackt-Story für mächtig Unterhaltung sorgte, erzählte eine andere davon, wie sie einst das Handy eines Topmodels fand.

RTL / Stefan Gregorowius Sandra Sengl und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär" 2023

