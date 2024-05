"Make Love, Fake Love"-Finale: Nimmt Toni vergebenen Xander?

Was für ein Finale! Die zweite Staffel von Make Love, Fake Love ist nun zu Ende und die Protagonistin Antonia Hemmer (24) hat eine Entscheidung getroffen. Doch bevor es zu diesem spannenden Moment gekommen ist, beichtete der vergebene Kandidat Xander ihr, dass er eigentlich eine Freundin hat. Anscheinend fraßen ihn seine Schuldgefühle doch noch auf. Obwohl Toni daraufhin zusammenbrach und alles hinterfragte, entschied sie sich schlussendlich tatsächlich für Xander und gegen die Singles Marcel und Nico! "Meine Nummer eins ist ein Mann, den ich hier so unglaublich in mein Herz geschlossen habe, zu dem ich mich extrem hingezogen fühle. Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte auf mein Herz hören [...]. Ich habe mich hier wirklich in jemanden verliebt, mit dem ich gemeinsam rausgehen möchte und deswegen habe ich mich für Xander entschieden", machte die Blondine ihrem Auserwählten eine kleine Liebeserklärung.

Offenbar machte es Antonia nichts aus, dass er seine Freundin betrogen hat. Immerhin gab er ihr den kleinen Finger Schwur, dass er keine Gefühle mehr für Lisa Postel habe – die Frau, mit der er die Show gewinnen wollte, indem er der Sommerhaus-Bekanntheit Gefühle vorspielte. Doch die Gefühle wurden wohl während der Dreharbeiten echt und er vergaß allmählich Lisa. Der krönende Abschluss der Folge: Die Brünette stürmte die Villa, um Xander noch etwas mitzuteilen: "Du kannst mir noch in die Augen schauen? Ich habe mir so viel überlegt, aber für dich gibt es einfach keine Worte mehr. Du bist das allerletzte und damit habe ich alles gesagt."

Xander und Toni konnten diese Worte aber anscheinend schnell vergessen: Der Gastronom knutschte die Wahlkölnerin hemmungslos ab. "Es kann wahrscheinlich nicht jeder nachvollziehen, aber das ist mir völlig egal, ich habe auf mein Herz gehört und das ist das Wichtigste", zeigten sich die beiden überglücklich. Wie es mit ihnen weiterging, ist bisher nicht bekannt. Jedoch erwischte ein aufmerksamer Promiflash-Leser die beiden im vergangenen Jahr zusammen beim Shoppen. Anscheinend lernten sie sich wirklich noch nach der Show kennen.

Anzeige Anzeige

RTL / privat "Make Love, Fake Love"-Xander und seine Freundin Lisa

Anzeige Anzeige

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Antonias Entscheidung verstehen? Irgendwie schon – gegen Gefühle kann man nichts machen. Nein, absolut nicht. Was hat sie sich nur dabei gedacht? Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de