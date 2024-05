Verwandlung: Sydney Sweeney mit schwarzem Bob auf Met Gala!

Sydney Sweeneys (26) blonde Mähne ist ihr Markenzeichen. Für die diesjährige Met Gala erlebte die Schauspielerin, passend zum diesjährigen Motto "The Garden of Time", eine überraschende Metamorphose: Statt mit ihrem sonst so hellen Signature Look erschien sie auf dem roten Teppich des Metropolitan Museum of Art mit einem tiefschwarzen Bob und einem langen, fransigen Pony. Die dunklen Akzente griff die Euphoria-Darstellerin dabei in ihrem türkisen Blumenkleid aus Tüll und ihren langen Lederhandschuhen auf.

Auf X, ehemals Twitter, wird die krasse Typveränderung der 26-Jährigen derweil auch schon ausgiebig diskutiert – und ihre Fans sind komplett aus dem Häuschen! "Ich sabbere!", "Das könnte mein Lieblingslook des Abends sein! Das ist ja der Wahnsinn..." oder "Liebe die Haare!", lauten dabei nur einige der begeisterten Kommentare auf der Plattform. Einen weiteren User erinnert Sydneys Look sogar an einen Charakter der Serie Riverdale: "Schwarze Haare? Oh mein Gott, sie gibt uns einen Dark-Betty-Moment!"

Karrieretechnisch könnte es für die Beauty nicht besser laufen: Im Alter von nur zwölf Jahren übernahm sie ihre erste Rolle vor der Kamera im Horror-Splatterfilm "Zombieworld". Einem größeren Publikum wurde Sydney durch ihre Rolle der Emaline Addario in der Netflix-Serie "Everything Sucks!" und ihre Verkörperung der Cassie Howard in der HBO-Serie "Euphoria" bekannt. Anfang des Jahres begeisterte die gebürtige Australierin zudem durch ihr Mitwirken in dem Kassenschlager "Wo die Lüge hinfällt" an der Seite von Glen Powell (35).

Getty Images Sydney Sweeney im Mai 2024

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Was sagt ihr zu Sydneys Frisur? Hammer – die Farbe steht ihr so gut! Mir persönlich gefallen ihre blonden Haare besser. Ergebnis anzeigen



