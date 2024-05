Von wegen gebrochene Arme: Til-Schweiger-Clip soll Fake sein

Til Schweiger (60) landete in den vergangenen Monaten besorgniserregende Schlagzeilen: Nach einer schweren Blutvergiftung musste der Schauspieler Mitte März plötzlich wegen zwei gebrochener Arme ins Krankenhaus eingeliefert werden. Im Interview mit RTL löst sein damals anwesender Kumpel Oliver Masucci (55) die dramatischen Szenen nun als schlechten Scherz auf: Laut ihm seien Tils Frakturen samt der von Schmerzen geplagten Ausrufe nämlich nur gespielt gewesen.

Im weiteren Gespräch mit dem Newsportal erklärt der 55-Jährige auch, wie es zu der buchstäblichen Schnapsidee gekommen sei. "Der Doktor im Krankenhaus hat uns auf eine Flasche Wodka eingeladen, während der Infusion. Wir haben gedacht, dass man die Sepsis von innen desinfizieren kann", erklärt der "Dark"-Darsteller und scherzt: "Also haben wir uns die Flasche Wodka, während der Til am Topf hing, reingeknallt. Dann haben wir zu Hause noch zwei Flaschen Wodka geknallt und dann ging es der Sepsis auch wieder gut." Wie viel Wahrheit wirklich in der absurden Story steckt, wissen offenbar nur Til und Oliver.

Ende März sprach Til ganz offen über seinen Alkoholkonsum und die Kontroversen, die damit einhergehen. "Ich habe auf jeden Fall das Sucht-Gen. Der eine kann einfach aufhören und der andere nicht", verriet der vierfache Vater im Podcast "Hotel Matze" und reflektierte: "In den letzten Jahren habe ich halt oft zu viel Alkohol getrunken." Als Alkoholiker sehe sich der Filmemacher jedoch nicht, wie er in dem Gespräch klarstellte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Masucci, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Til Schweiger beim Zürich Film Festival

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Til sich auch noch dazu äußern wird? Ja, er muss etwas dazu sagen. Ich denke, er sagt nichts dazu. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de