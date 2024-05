"Make Love, Fake Love"-Finale: Rastet Xanders Ex Lisa aus?

Im Finale von Make Love, Fake Love wird es dramatisch. Zwischen Antonia Hemmer (24) und dem Kandidaten Xander entwickelte sich eine kleine Liebesgeschichte – schließlich entscheidet sie sich sogar für ihn. Unglücklich nur, dass der Münchner eigentlich vergeben ist! Nachdem seine Freundin Lisa per Videoschalte das Geschehen der vergangenen Wochen mitverfolgen konnte, treffen die drei jetzt erstmalspersönlich aufeinander. "Du kannst mir noch in die Augen schauen?", blafft Lisa ihren nun Ex-Partner an. Der Barkeeper schweigt und guckt beschämt zu Boden. Die brünette Schönheit schießt weiter: "Für dich gibt es einfach keine Worte mehr. Du bist das Allerallerletzte." Dann verlässt sie schlagartig das Set.

Zuvor hatte Lisa bereits klar und deutlich gemacht, dass sie die Beziehung mit Xander als beendet betrachtet. Dennoch ist die Ernüchterung nach dem finalen Showdown groß. "Ich bin mehr als enttäuscht. Ich dachte ja, wir gehen da zusammen raus", gesteht sie und führt weiter aus: "Und dann so eine Wendung zu sehen von dem Mann, der dir alles vorgegaukelt hat... Ich kann es nicht in Worte fassen, ich bin einfach leer." Xander hingegen scheint den Schrecken schnell verarbeitet zu haben. Nur Sekunden, nachdem seine ehemalige Partnerin ihn zur Schnecke gemacht hat, fällt er Antonia in die Arme und küsst sie leidenschaftlich. "Ich kämpfe natürlich um dein Herz", beteuert er.

Immerhin dieses Versprechen scheint Xander eingehalten zu haben. Promiflash liegen nämlich sehr verdächtige Schnappschüsse vor: Auf den Bildern sieht man Antonia und ihren Auserwählten im vergangenen Jahr gemeinsam im Urlaub auf Kreta. Die beiden sind scheinbar in Shoppinglaune und wirken sehr vertraut. Ob die Liebe der beiden aber tatsächlich noch anhält, ist bislang noch unklar.

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

Promiflash Antonia Hemmer und Xander, "Make Love, Fake Love"-Stars

