Nach Missbrauchsvorwürfen: 50 Cent verklagt seine Ex Daphne

Der Streit zwischen 50 Cent (48) und seiner Ex Daphne Joy geht in die nächste Runde! Vor wenigen Wochen erhob die Schauspielerin schwerwiegende Vorwürfe gegen den Musiker. In einer langen Stellungnahme auf Instagram warf sie ihrem ehemaligen Partner vor: "Du hast mich vergewaltigt und körperlich missbraucht!" Doch das lässt der "In Da Club"-Interpret nicht auf sich sitzen. Wie TMZ nun berichtet, schaltet der Rapper jetzt seine Anwälte ein: Er verklagt seine ehemalige Partnerin wegen der öffentlichen Anschuldigungen des Missbrauchs und der Vergewaltigung. Die Vorwürfe seien böswillig erfundene Lügen, um den gebürtigen New Yorker in ein schlechtes Licht zu rücken, heißt es in den offiziellen Gerichtsunterlagen.

Der Konflikt des Ex-Paares begann jedoch schon vor einigen Monaten. Der Auslöser: Daphne war im aktuellen Verfahren gegen den Musikmogul P. Diddy (54) als Sexarbeiterin gelistet worden. Diese vermeintliche Information über seine Ex passte dem Rapper offenbar überhaupt nicht. Denn kurzerhand beantragte 50 Cent das alleinige Sorgerecht für ihren gemeinsamen zwölfjährigen Sohn Sire. Daphnes Vergewaltigungsvorwürfe seien deshalb nur ein Rachefeldzug, argumentieren nun die Anwälte des Songwriters in der Klage gegen die 37-Jährige.

Neben den Missbrauchsvorwürfen bezeichnete das Model 50 Cent in ihrem Statement auf Instagram auch als schlechten Vater. Sie gab an, dass der Rapper sich nicht um den gemeinsamen Sohn kümmern würde. "Wir sind extra nach New York gezogen, damit du die Möglichkeit hast, ein Vater für deinen Sohn zu sein", erklärte die OnlyFans-Unternehmerin wütend. Trotzdem habe der Musiker seinen Sprössling nur zehnmal in ganzen zwei Jahren gesehen", beschuldigte die Unternehmerin ihren Ex-Mann.

Getty Images Daphne Joy, Ex-Freundin von 50 Cent

Instagram / sire_jackson 50 Cent und sein Sohn im August 2023

