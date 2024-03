"Schlimme Taten": 50 Cents Ex wirft ihm Vergewaltigung vor

Daphne Joy meldet sich mit schwerwiegenden Vorwürfen gegen ihren Ex-Freund 50 Cent (48) zu Wort. Im aktuellen Gerichtsprozess von P. Diddy (54) wird die 37-Jährige als Sexarbeiterin aufgeführt. Diese neue Information passt 50 Cent scheinbar so gar nicht. Der Rapper will nun das alleinige Sorgerecht für ihren gemeinsamen zwölfjährigen Sohn Sire gerichtlich durchsetzen. Das lässt Daphne jedoch nicht auf sich sitzen. Auf Instagram schießt sie mit schweren Anschuldigungen gegen ihren Ex-Freund zurück. "Lass uns den Fokus auf deine schlimmen Taten legen! Du hast mich vergewaltigt und körperlich missbraucht", wirft die Filipina dem Rapper vor. "Du bist nicht länger mein Unterdrücker und Gott wird sich von nun an um dich kümmern", ist sich das Model sicher.

Neben diesen Anschuldigungen wirft Daphne dem Rapper zusätzlich vor, sich nicht um den gemeinsamen Sohn zu kümmern. "Wir sind extra nach New York gezogen, damit du die Möglichkeit hast, ein Vater für deinen Sohn zu sein", berichtet das OnlyFans-Model. "Du hast ihn trotzdem nur zehnmal in ganzen zwei Jahren gesehen", kritisiert 50 Cents Ex-Freundin. "Ich bin es leid, unserem Sohn gegenüber ein Bild aufrechtzuerhalten und dich zu schützen! Du hast es nicht verdient", stellt die Mutter klar. "Du hast nun auch meine letzte Hoffnung, die ich in dich als Vater hatte, mit deinen falschen Behauptungen gegen mich zerstört", betont sie. "Du hast unsere Herzen zum letzten Mal gebrochen", schließt Daphne ihren Beitrag ab.

Daphnes Anschuldigungen streitet 50 Cent entschieden zurück. "Die jüngsten falschen und unbegründeten Vorwürfe von Daphne Joy sind eindeutig eine Reaktion auf meine Entscheidung, das alleinige Sorgerecht für meinen Sohn zu beantragen", lässt der Rapper gegenüber Page Six verkünden. "Mein Sohn Sire hat für mich oberste Priorität und ich konzentriere mich derzeit ausschließlich auf seine Sicherheit", lässt der Musiker über einen Vertreter verkünden.

Getty Images Daphne Joy, Model

Instagram / sire_jackson 50 Cent und sein Sohn im August 2023

