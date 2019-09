Seann William Scott (42) hat sein persönliches Happy End bekommen! Über das Privatleben des American Pie-Stars ist in der Öffentlichkeit nicht viel bekannt – der 42-Jährige möchte lieber durch seine Filme glänzen. In Sachen Liebe machte zuletzt 2013 die Trennung von seiner Ex-Verlobten Lindsay Frimodt Schlagzeilen. Seitdem war nicht bekannt, ob der Schauspieler in einer Beziehung ist oder nicht. Doch Seann hat jetzt überraschend ein richtig süßes Liebesdetail mitgeteilt!

Denn Seann hat ganz heimlich diesen Monat geheiratet, wie er gegenüber Us Weekly ausgeplaudert hat! Wer die Glückliche ist, wollte der Stifler-Darsteller allerdings nicht verraten – er gab zudem auch keine weiteren Details zu der geheimen Zeremonie preis. Das einzige, was der Komiker dem Magazin offenbarte, war, wie glücklich er in seiner Beziehung sei und wie sehr ihn seine Frau umhaut: "Sie ist ein wunderbares Mädchen!"

Ob wohl seine alte "American Pie"-Crew bei seiner Hochzeit war? Auch wenn der allererste Film vor über 20 Jahren über die Kino-Leinwände flimmerte, steht Seann auch weiterhin mit Alyson Hannigan (45), Jason Biggs (41) und Co. in Kontakt. Erst im Juli feierten sie eine große Reunion mit allen ehemaligen Darstellern der Filmreihe.

Getty Images Seann William Scott, Schauspieler

Getty Images Seann William Scott, Schauspieler

Twitter / Alyson Hannigan Alyson Hannigan, Jason Biggs und weitere "American Pie"-Stars im Juli 2019

