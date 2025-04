Seann William Scott will Ex und Tochter aus Haus rauswerfen

Seann William Scott (48) sorgt derzeit für Schlagzeilen, da er angeblich versucht, seine Ex-Frau Olivia Korenberg und die gemeinsame vierjährige Tochter aus ihrem Zuhause in Malibu zu vertreiben. Dies geht laut Us Weekly aus Gerichtsunterlagen hervor, die Olivia am vergangenen Freitag einreichte. Das Anwesen, in dem sie derzeit mit ihrer Tochter lebt, gehört dem Schauspieler und soll dem Bericht zufolge verkauft werden. Olivia, die den Antrag stellte, die laufenden Sorgerechts- und Unterhaltsregelungen zu ändern, beantragte zudem, dass sie mit ihrer Tochter in eine neue Region umziehen dürfe – jenseits der 32-Kilometer-Grenze, die Seann ihr zuletzt auferlegt hatte.

Hintergrund der Auseinandersetzung könnten Spannungen sein, die nach der Trennung des Paares entstanden sind. So ließ Olivia den Schauspieler offenbar wissen, dass sie ihren neuen Partner ihrer Tochter vorstellen wolle – ein Vorschlag, auf den Seann mit Ablehnung reagiert habe. Kurz danach, im November 2024, informierte der ehemalige "American Pie"-Star seine Ex-Partnerin über den geplanten Hausverkauf. Olivia beklagt nun, dass sie sich keine Unterkunft in Malibu leisten könne und aufgrund wiederholter Evakuierungen durch Waldbrände ein Verbleib in der Region unsicher sei. Zudem betonte sie, dass Seann über erhebliche finanzielle Mittel verfüge, darunter mehrere schuldenfreie Immobilien in Kalifornien.

Bereits seit der Trennung im Oktober 2023 sorgt das ehemals privat lebende Paar für mediales Interesse. Die Scheidung wurde im Mai 2024 finalisiert, nachdem das Paar knapp vier Jahre verheiratet war. Nach der Hochzeit mit Olivia hielt Seann seine Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, was an seine diskreten Handhabungen früherer Beziehungen, wie etwa mit dem Model Lindsay Frimodt, erinnerte. Seine Tochter Frankie Rose beschrieb Seann früher als das größte Glück seines Lebens. Doch die aktuellen Streitigkeiten zeigen, dass nach der einst privaten Liebe nun bittere Auseinandersetzungen die Oberhand gewonnen haben.

Carlos Alvarez/Getty Images Jason Biggs und Seann William Scott bei der Premiere zu "American Pie: Klassentreffen"

Getty Images Schauspieler Seann William Scott

