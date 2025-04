Anne-Marie enthüllt das Geschlecht ihres zweiten Babys

Die britische Sängerin Anne-Marie Nicholson (34) hat in einem Interview bei "Capital Breakfast" mit Jordan North, Chris Stark und Sian Welby verraten, dass sie einen Jungen erwartet. Auf die neugierige Frage der Moderatoren, ob sie das Geschlecht ihres Babys schon kenne, antwortete sie strahlend: "Ja, es wird ein Junge!" Anne-Marie erzählte, dass sie "eins von jedem" haben werde, was offenbar auf die Geburt ihres ersten Kindes – einem Mädchen – vor gut einem Jahr anspielt. Als kleine Überraschung bekam die Sängerin während des Interviews einen niedlichen Baby-Strampler überreicht, der mit der Aufschrift "Mama, ich höre mir nur Capital Breakfast an" bedruckt ist.

Neben der freudigen Ankündigung sprach Anne-Marie auch über einige weniger rosige Aspekte ihrer Schwangerschaft. Sie berichtete, dass sie an Schwangerschaftsdiabetes leide, was einige Einschränkungen mit sich bringt: "Ich kann keine Cerealien oder Brot essen, das nervt mich wirklich." Die Sängerin, die lange als Vegetarierin lebte, gestand zudem, dass sie in ihrer aktuellen Schwangerschaft plötzlich Heißhunger auf Fleisch entwickelt habe. "Ich habe noch nie in meinem Leben Steak gegessen, aber neulich wollte ich unbedingt eins haben – und ich habe es getan", erzählte sie lachend über die neu entdeckte Vorliebe, die durch ihre Schwangerschaft ausgelöst wurde.

Anne-Marie, bekannt für Hits wie "Rockabye" und "Friends", ist seit 2022 mit dem Rapper Slowthai (30) verheiratet. Bereits letztes Jahr teilte sie ihren Fans mit, wie herausfordernd es sei, gleichzeitig Musikerin und Mutter zu sein. "Es ist definitiv das Härteste, einen Job und ein Baby zu haben", schrieb sie damals auf Instagram und nannte ihre Tochter Seven "so perfekt" und "so wunderschön". Trotz der Anstrengungen scheint die Sängerin ihre Doppelrolle mit Liebe und viel Energie zu meistern – und blickt jetzt voller Vorfreude dem Familienzuwachs entgegen.

Instagram / annemarie Anne-Marie mit ihrer Tochter, April 2025

Instagram / annemarie Anne-Marie und Slowthai im April 2024

