Babynews offiziell: Anne-Marie mit Kinderwagen gesichtet!

Anne-Marie (32) schwebt tatsächlich im Familienglück. Vor wenigen Tagen hatte ein Insider ausgeplaudert, dass die Sängerin und ihr Mann Slowthai (29) Eltern geworden sind. Das Paar selbst äußerte sich dazu bislang nicht. Doch nun gehen sie in aller Öffentlichkeit mit ihrem Kind spazieren! Paparazzi-Bilder, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigen die "Friends"-Interpretin beim Schieben eines Kinderwagens, während ihr Partner ihr Neugeborenes auf dem Arm trägt.

Bei ihrem Baby soll es sich um ein Mädchen handeln. "Anne-Marie und Slowthai haben eine kleine Tochter bekommen, die sie Seven getauft haben", will ein Informant wissen. Die Sieben sei Anne-Maries Glückszahl: "Sie hat sich sogar die 0707 tätowieren lassen, weil sie das als ihre Engelszahlen ansieht." Ihre Tochter soll bereits im Februar zur Welt gekommen sein – für die Musikerin ist damit angeblich ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Sie soll sich schon lange Nachwuchs gewünscht haben.

Neben der Schwangerschaft und der Geburt hat das Paar auch seine Hochzeit für sich behalten. Die Trauung soll während Anne-Maries Tour im vergangenen Sommer stattgefunden haben. Aber auch dazu äußerten sie sich nicht öffentlich. Lediglich ihr Liebes-Outing im März 2023 teilten sie mit ihren Fans auf Social Media.

TikTok / annemarie Anne-Marie Nicholson (r.) und ihr Freund

Getty Images Slowthai, 2019

