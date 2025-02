Schon hochschwanger: Anne-Marie erwartet ihr zweites Kind

Zuckersüße Nachrichten von Anne-Marie (33): Die Sängerin ist schwanger! In einem Video auf Instagram machte sie die Babynews nun öffentlich. "Überraschung", schreibt sie zu dem Clip, in dem sie in einem Oversized-Shirt zu ihrem neuen Song "Don't Panic" singt, tanzt – und dann plötzlich ihre Wölbung am Bauch enthüllt! Offenbar hat die Britin ihre Schwangerschaft ziemlich lange für sich behalten, denn ihre Babykugel ist bereits kugelrund.

Die Fans der Sängerin zeigen sich in den Kommentaren begeistert und überschwemmen den Post mit Glückwünschen. "Oh mein Gott, meine Kinnlade ist heruntergefallen. Ich freue mich so für dich", kommentiert ein Nutzer. Zwei weitere schreiben: "Die Königin der versteckten Schwangerschaften" und "Was? Wie toll! Alles Gute!" Anne-Marie selbst ließ abgesehen von der charmanten Ankündigung keine weiteren Details durchblicken. Auch ihr Partner und Vater des Kindes Slowthai (30) hat sich öffentlich bislang nicht dazu geäußert. Für das Paar scheint dies jedoch ein weiterer Schritt in ihrem Glück zu sein.

Anne-Marie, die mit Hits wie "Rockabye" und "Friends" weltweit bekannt wurde, gibt nur selten Einblicke in ihr Privatleben. Vor rund drei Jahren kam sie mit ihrem Liebsten Slowthai zusammen, dem sie im selben Jahr in einer geheimen Zeremonie in Las Vegas das Jawort gab. Im Februar vergangenen Jahres wurden die zwei erstmals Eltern – sie hießen eine Tochter namens Seven auf der Welt willkommen. Wann ihr zweites Baby zur Welt kommt, behält die Musikerin noch für sich. Allzu lange dürfte es aber nicht mehr dauern.

Instagram / annemarie Musikerin Anne Marie und ihr Sohn

Getty Images Anne-Marie in einem rosafarbenen Kleid bei den Brit Awards 2020

