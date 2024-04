Anne-Marie teilt zum ersten Mal ein Bild mit ihrem Baby!

Lange war es ein Geheimnis, doch jetzt ist es vollkommen klar: Sängerin Anne-Marie (33) ist Mama geworden! Die "2002"-Interpretin teilt jetzt zum allerersten Mal einen Schnappschuss von ihrem Sprössling. Auf ihrem Instagram-Account sieht man die junge Mami in einem karierten dunklen Kleid. Auf den Armen trägt sie ihr Töchterchen, das den Namen Seven trägt und in einen bezaubernden Einteiler mit Teddybär-Ohren gekleidet ist. Viel erkennt man von der Kleinen allerdings nicht, denn Anne-Marie hält sie fest an sich gedrückt und gibt ihr einen Schmatzer auf die Wange. Zu dem süßen Bild schreibt die Sängerin: "2024 ist schon jetzt mein Lieblingsjahr. Wir haben ein neues Mitglied in unserer Bande!"

Die Fans der Musikerin sind außer sich vor Freude! Die Glückwünsche überhäufen sich, wie man in den Kommentaren unter dem Post lesen kann. So schreibt einer: "Das ist das Schönste, was ich heute gesehen habe. Herzlichen Glückwunsch und willkommen in unserer großen Familie, Seven!" Ein weiterer kommentierte: "Was für eine schöne Überraschung! Ich bin mir sicher, dass du die liebevollste Mutter sein wirst!" Und wieder ein anderer Fan schreibt: "Herzlichen Glückwunsch, Mama! Wir freuen uns so sehr für dich!"

Der Papa der kleinen Seven ist der britische Rapper Slowthai (29), den Anne-Marie vor zwei Jahren geheiratet hat – und zwar heimlich in Las Vegas! Die Beziehung wird von den beiden Musikern aus dem Rampenlicht herausgehalten, weswegen auch die Schwangerschaft von Anne-Marie für viele Fans ziemlich plötzlich kam. Erst, nachdem die "FRIENDS"-Sängerin und ihr Partner im vergangenen Monat zum ersten Mal mit dem Baby von Paparazzi gesichtet wurden, wurde die ganze Sache bestätigt.

Anne-Marie Nicholson, Sängerin

Anne-Marie Nicholson, Musikerin

