Nach Baby-News: Anne-Marie zeigt stolz ihren großen Bauch

Anne-Marie Nicholson (33) genießt ihrer Schwangerschaft in vollen Zügen! Die Sängerin zeigte am Sonntag stolz ihren wachsenden Babybauch auf Instagram und teilte dabei mehrere neue Bilder mit ihren Fans. Bereits am vergangenen Mittwoch hatte sie die freudige Nachricht verkündet, dass sie und ihr Ehemann, der Rapper Slowthai (30), ihr zweites Kind erwarten. Im neuesten Beitrag posierte die Sängerin in einem bequemen schwarzen Outfit, während sie ihren Bauch präsentierte.

In den vergangenen Tagen hatte Anne-Marie auf Social Media mehrfach private Momente geteilt. Besonders die Feier zu Sevens (46) erstem Geburtstag sorgte für Begeisterung: Mit einem Bällebad, einer aufwendigen Ballon-Dekoration und einem märchenhaften Kuchen feierte die kleine Familie den besonderen Tag. In einem bewegenden Post schwärmte die Sängerin: "Unsere Kleine ist 1! Ein Jahr mit der schönsten Seele. Wir können es kaum erwarten, den Rest unseres Lebens mit dir zu verbringen." Die Namenswahl für ihre Tochter ist übrigens kein Zufall. Die Zahl sieben hat für Anne-Marie eine tiefere Bedeutung, wie sie bereits früher erklärte.

Anne-Marie, die ihre Beziehung zu Slowthai lange geheim hielt, hatte in der Vergangenheit betont, wie wichtig ihr Privatsphäre ist. Das Paar heiratete 2022 in einer heimlichen Zeremonie in Las Vegas, wie Fans später anhand eines auffälligen Rings bei der Sängerin vermuteten. Mit Hits wie "Rockabye" und "Friends" feierte die Musikerin weltweite Erfolge, doch gibt sie dabei nur selten Einblicke hinter die Kulissen. Dass sie nun ihre Familie in den Fokus rückt, scheint für sie eine bewusste Entscheidung zu sein.

Instagram / annemarie Anne-Marie Nicholson, Sängerin

Instagram / annemarie Anne-Marie und Slowthai im April 2024

