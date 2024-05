Met-Gala-Panne: Stylist Law Roach bricht sich einen Zahn ab

Vergangenes Wochenende fand die heiß ersehnte Met Gala statt. Während die meisten Promis mit ihren aufwendigen Looks brillierten, verging der Abend aber nicht ohne die ein oder andere Panne. Dem Stylisten Law Roach passierte ein besonders unangenehmes Missgeschick. Nach der Gala war den Fans bei einem TV-Auftritt nämlich aufgefallen, dass dem US-Amerikaner ein Zahn fehlt. Auf Instagram erklärt er nun, was passierte. "Nach der Met Gala machten wir uns bereit, zu den Afterpartys zu gehen. Ich beschloss, etwas zu trinken und ein paar Süßigkeiten zu essen", berichtet Law. Er habe dann Jolly Ranchers – also US-amerikanische Fruchtbonbons – gegessen: "Ich habe mit meinem Backenzahn auf einen Jolly Rancher gebissen und mein verdammter Zahn ist abgebrochen."

Law war aber nicht der einzige Promi, dem am Met-Gala-Abend ein Unglück passierte. Auch bei Camila Cabello (27) lief nicht alles glatt. Auf dem roten Teppich glänzte die Sängerin noch in einem funkelnden Kleid mit langer Schleppe und hohem Beinschlitz. Doch genau der sollte dem Event nicht standhalten. Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen sie beim Verlassen der Gala auf dem Weg zu einer Aftershow-Party – dabei ist auch zu erkennen, dass der Stoff am Schlitz bis zur Hüfte aufriss. Darunter ist sogar ihre hautfarbene Unterwäsche zu sehen. "Es war so peinlich für sie, dass das auf der größten Nacht der Mode passiert ist, aber sie hat es mit Leichtigkeit gemeistert und einfach darüber gelächelt", erzählte ein Augenzeuge.

In diesem Jahr lud die Met Gala die Stars unter dem Motto "Garden of Time" nach New York City ein. Und die Gäste ließen sich ordentlich was einfallen. Vor allem Zendaya (27) zog auf dem Red Carpet sämtliche Blicke auf sich, denn sie präsentierte gleich zwei Looks. Zuerst posierte sie in einem dunkelblauen Kleid mit viel Tüll über der Schulter und feinen Blumen-Applikationen. Dann schlüpfte sie in ein Kleid, das nicht unterschiedlicher hätte sein können: Die Robe war schwarz und enganliegend mit einer langen Schleppe. Der Hingucker saß aber auf dem Kopf: Die Schauspielerin hatte einen großen Hut mit bunten Rosen in die Frisur eingearbeitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya und Law Roach bei der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Laws Story auf der Met Gala? Furchtbar, mir wäre das so unangenehm gewesen... Was soll's? So etwas kann nun mal passieren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de