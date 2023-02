"Hochzeit auf den ersten Blick"-Bräute recyceln ihre Kleider

Seltsam oder total cool? Bei Hochzeit auf den ersten Blick hofften in den vergangenen Jahren mehrere Singles darauf, die Liebe ihres Lebens zu finden. Auch wenn so manche ihr Glück dank der Kuppelshow gefunden haben, gab es die ein oder anderen Teilnehmerin, deren TV-Ehe scheiterte: Unter ihnen Kinga, Nadine und auch Cindy (34). Doch was passiert jetzt mit ihren Brautkleidern? Die drei Frauen nahmen nun den Karneval zum Anlass, ihre Roben zu recyceln!

Gemeinsam mit weiteren Ex-Kandidaten feierten Nadine, Kinga und Cindy in Bayern die fünfte Jahreszeit. Einen Schnappschuss von dem lustigen Zusammentreffen teilte Ralf, der 2021 an "Hochzeit auf den ersten Blick" teilgenommen hatte, auf Instagram. Dabei fielen vor allem die drei Single-Damen auf: In ihren alten Brautkleidern ließen sie es so richtig krachen.

Andere ehemalige Kandidatinnen hingegen trennten sich nach dem Liebes-Aus von ihrem Dress. So bot unter anderem Natascha erst vor wenigen Wochen ihr Hochzeitskleid zum Verkauf an. Auch Selina und Manuela hatten damals ihre Robe veräußert – und den Erlös für einen guten Zweck gespendet.

Instagram / ralf.hadeb Nadine, Kinga, Christin, Ralf, Mario, Michaela und Cindy von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kinga

Instagram / drsandratherapy Dennis, Natascha und "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer

