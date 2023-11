"Hochzeit auf den ersten Blick"-Alex verrät Trennungsgrund

Alexander gibt Aufschluss über sein Ehe-Aus. 2019 hatte der einstige First Dates-Teilnehmer bei Hochzeit auf den ersten Blick die die ehemalige Bachelor-Kandidatin Cindy (35) geheiratet, obwohl sie einander bis dahin fremd waren. Doch sie verliebten sich ineinander und kauften eine gemeinsame Wohnung. Im Mai des vergangenen Jahres gab das Paar dann aber seine Trennung bekannt. Doch warum ist Alex und Cindys Beziehung in die Brüche gegangen?

Im Rahmen des großen Wiedersehens anlässlich des zehnjährigen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jubiläums erzählte Alex Sat.1, dass Cindy und er nicht als Liebespaar funktioniert haben, aber nach wie vor ein gutes Team seien: "Ich glaube, der Grund, weswegen unsere Ehe gescheitert ist, war in vielen kleinen, einzelnen Dingen, die einfach zusammengekommen sind und für Cindy in dem Moment einfach zu viel waren. Vielleicht wäre es ein Jahr später anders gewesen." Es sei jedoch unheimlich schwierig, so etwas im Nachhinein zu bewerten.

Böses Blut fließt zwischen den beiden nicht – im Gegenteil. Sie haben sich sogar kurz vor der "Hochzeit auf den ersten Blick"-Reunion gesehen. Beim Treffen jetzt mit den anderen Teilnehmern seien Erinnerungen hochgekommen. "Das ist ein schönes Erlebnis, das wir da zusammen gehabt haben. Man kann im Nachhinein sagen, wir hatten eine großartige Hochzeit, eine sehr vorbildliche Ehe und eine sehr, sehr, sehr gerechte und faire Scheidung", betonte Alex. Daher sei es immer toll, sie zu sehen. Sie sei sehr cool und er könne viel mit ihr lachen.

