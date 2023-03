Ist "Hochzeit auf den ersten Blick"-Cindy wieder verliebt?

Hat Cindy (34) wieder einen neuen Mann an ihrer Seite? 2019 hatte sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin vor den Hochzeit auf den ersten Blick-Traualtar gewagt und ihrem Blind Date Alexander das Jawort gegeben. Im Mai vergangenen Jahres machte sie jedoch die Trennung öffentlich – sie sei einfach bei ihm nicht angekommen. Alex ist inzwischen wieder verliebt. Doch hat auch Cindy einen neuen Partner?

In ihrer Instagram-Story verriet die angehende Psychologin, dass sie nach wie vor Single sei: "Es gibt da draußen einfach keine Männer." Sie sei jedoch eigentlich glücklich damit, wie es gerade ist. "Klar wäre es schön, jemanden an der Seite zu haben. [...] Mein Ziel für dieses Jahr war so ganz nebenbei, die bessere Hälfte zu finden. Das wäre schon schön, aber nicht auf Biegen und Brechen", betonte Cindy.

Das Dating sei gerade nicht leicht: "Ich habe in den vergangenen Monaten diverse Erfahrungen gemacht." Die Männer, an denen sie Interesse habe, seien entweder zu jung, totale Blender, in der Friendzone oder hängen an ihren Ex-Freundinnen. Andere brechen wiederum schlagartig den Kontakt ab.

