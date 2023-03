So soll "Hochzeit auf den ersten Blick"-Cindys Partner sein

Was ist Cindy Riedel (34) bei einem Mann wichtig? Die angehende Psychologin ist seit fast einem Jahr Single. Nachdem ihre Hochzeit auf den ersten Blick-Ehe mit Alexander gescheitert war, zog sie um und baute sich ein neues Leben auf. Inzwischen ist sie wieder bereit für eine Beziehung – das Dating gestaltet sich momentan jedoch ziemlich schwierig. Hat Cindy etwa zu hohe Ansprüche?

In ihrer Instagram-Story verriet die einstige Bachelor-Kandidatin, dass sie die Partnersuche mittlerweile echt nerve: "Man zweifelt irgendwann an sich selbst." Sie sei der Meinung, viel bieten zu können – gleichzeitig müsse ihr Mister Right nicht viele Anforderungen erfüllen. "Ich suche einfach nur einen ganz normalen Mann, der [mit mir] auf einer Welle schwebt und die gleichen Lebensziele verfolgt, aber das ist unmöglich", betonte die Soesterin.

Darüber hinaus erklärte Cindy, dass die Beziehung mit Alex auf Dauer nicht funktioniert habe, weil zu schnell zu viele Dinge passiert seien, die sie nicht in dem Tempo verarbeiten konnte: "Da musste ich feststellen, dass irgendwann die Liebe weg war, plus: Ich bin in Essen nicht richtig angekommen." Mit weiteren Details wollte sie sich jedoch zurückhalten.

Anzeige

Instagram / cindy.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Cindy mit ihrem Mann Alex

Anzeige

Instagram / cindy.hadeb Cindy Riedel in Berlin

Anzeige

Instagram / cindy.hadeb Cindy, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de