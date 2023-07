"Hochzeit auf den ersten Blick"-Cindy ist wieder vergeben

Das ging aber flott! Cindy Riedel (34) hatte 2019 eines der verrücktesten TV-Experimente gewagt: Sie hatte bei Hochzeit auf den ersten Blick teilgenommen und Alexander vor laufenden Kameras das Jawort gegeben. Allerdings ohne Erfolg: Im vergangenen Mai gaben die zwei ihre Trennung bekannt, seit wenigen Tagen sind sie auch geschieden. In der Zwischenzeit lernte Cindy jemanden kennen – und jetzt ist sie wieder vergeben!

"Ich war unterwegs auf Bumble, […] hatte auch eine Bezahlversion", berichtet sie in einem Interview, das sie in ihrer Instagram-Story teilt. Das Abo kündigte sie dann allerdings wieder. "Das läuft jetzt gerade so aus, und dann, so im letzten Moment, habe ich jemanden kennengelernt", verrät die Blondine weiter. Es scheint sogar, als könnte der Mann sogar ihr perfektes Match sein! "Hätte man mir gesagt: 'Back dir mal einen Mann, ich hätte ihn mir nicht so gut gebacken, weil ich gar nicht gewusst hätte, dass das so gut passt", freut sich Cindy.

Dieser Mann bleibt ihren Fans auch nicht verborgen – in einer weiteren Story kommt der Mann namens Norman nämlich zum Interview dazu. Dabei kommt Cindy gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus: "Er ist jemand Besonderes, er hat einen besonderen Beruf und das matcht einfach total gut."

Instagram / _cindy_holland_ Alexander und Cindy, ehemaliges "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Instagram / cindy.hadeb Cindy Riedel in Berlin

Instagram / cindy.hadeb Cindy Riedel, TV-Bekanntheit

