Jennifer Lopez will 16-jährige Zwillinge auf Tour mitnehmen

Jennifer Lopez (54) geht im Sommer auf große Tour und wünscht sich, dass ihre 16-jährigen Zwillinge Emme Maribel Muñiz (16) und Maximilian David Muñiz (16) für einen Monat mitkommen. Im Juni feiert die Sängerin ihren 55. Geburtstag und möchte sie unbedingt dabei haben. "Ich werde das letzte bisschen Macht, das ich noch über sie habe, nutzen, um ihnen zu sagen: Ihr müsst wenigstens für eine kurze Zeit mitkommen und hoffen, dass sie das akzeptieren", plaudert Jennifer in der Sendung "Good Morning America" aus.

Mit ihrem Kind Emme performte die Sängerin bereits 2019 einen Song auf ihrer Tour. Beim Super Bowl-Auftritt 2020 standen sie auch gemeinsam auf der Bühne. Dem Teenie ist das Tourleben also bereits bekannt. Die Geschwister stammen aus ihrer Ehe mit Ex-Mann Marc Anthony (55) – sie waren von 2004 bis 2014 verheiratet. Zu ihrem 16. Geburtstag bekamen die beiden von ihrer Mama und jetzigen Ehemann Ben Affleck (51) ein riesiges Geschenk: eine Reise nach Japan. Dass ihre Kinder so langsam erwachsen werden, stresst die "On the Floor"-Sängerin umso mehr: "Ich habe das Gefühl, dass dies das letzte Mal ist, dass ich so etwas mit ihnen machen kann. Sie sind 16. Und das nächste Mal werden sie sagen: 'Nein, Mama'."

2019 war J.Lo zuletzt auf Tour – nach langer Zeit startet bald ihre "This Is Me... Now"-Tournee in Nordamerika. In 30 Städten wird sie performen, darunter Los Angeles, San Francisco und New York. Auf ihre neue Tour freut sie sich besonders: "Ich bin aufgeregt! Ich war seit 2019 nicht mehr draußen! Ich freue mich also darauf, die Fans zu sehen und wieder mit den Leuten zu sprechen. Es macht immer Spaß."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "The Mother"

Getty Images Jennifer Lopez

