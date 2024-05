Lady Gaga bastelte ihr Lollapalooza-Outfit 2007 selbst!

Lady Gaga (38) ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt. Doch sie ist nicht nur wegen ihrer Musik berühmt – auch ihre ikonischen Looks haben sie zu dem Star gemacht, der sie heute ist. Vor allem an ihr legendäres Fleischkleid, das sie 2010 bei den MTV Video Music Awards trug, dürften sich die meisten Menschen noch erinnern können. Nun kommentiert Gaga ein TikTok des offiziellen Accounts des Lollapalooza-Festivals, das sie bei ihrem Auftritt im Jahr 2007 zeigt. "Ich habe dieses Outfit selbst gemacht", enthüllte sie und verriet zusätzlich, dass sie die meisten Kostüme zu Beginn ihrer Karriere selbst genäht habe.

In dem Video sieht man Lady Gaga mit einer schwarzen Perücke und einem BH aus Glitzersteinen – die sie allesamt selbst auf den BH geklebt haben soll. "Das war mein Mikrofon. Und meine Discokugel. Ich hatte nicht viel und meine Dub-Platten fielen an diesem Tag aus", schrieb sie weiter. Halterlose Strümpfe und schwarze High Heels rundeten ihren Stil ab.

Doch nicht nur ihr Outfit ist vergleichsweise unspektakulär gegenüber ihren Looks, die sie in den darauffolgenden Jahren anhatte – Gaga singt in dem Video vor einem kleinen Publikum. Kaum zu glauben, bei ihren heutzutage ausverkauften Welttourneen. Tausende Menschen begeistert die New Yorkerin dort stets mit ihrer Musik. Erst 2020 veröffentlichte Lady Gaga ihr fünftes Solo-Studioalbum "Chromatica".

Getty Images Lady Gaga im legendären Fleischkleid 2010

Getty Images Lady Gaga bei den Oscars 2023

