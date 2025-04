Fans sauer: Lady-Gaga-Tickets für Berlin sofort ausverkauft

Die Konzerte von Lady Gaga (39) in Berlin erhitzen schon jetzt die Gemüter. Am 4. und 5. November 2025 soll sie in der Uber-Arena im Rahmen ihrer "Mayhem Ball Tour" auftreten, und der Vorverkauf begann am 3. April um Punkt 12 Uhr. Doch was nach Vorfreude klang, endete für viele Fans mit Frust: Die Tickets waren in kürzester Zeit restlos vergriffen, obwohl die Preise teils astronomisch hoch waren. Einige Fans berichteten auf Social Media von Tickets in mittleren Kategorien, die bereits über 100 Euro kosteten, während Premiumkarten bei weit über 600 Euro lagen. Hinzu kam Ärger über technische Probleme – viele Fans wurden im letzten Moment aus der Warteschlange geworfen oder konnten reservierte Tickets nicht kaufen, wie sie auf X bekundeten.

Doch nicht nur in Deutschland, sondern auch international sorgten die Preise für Gagas Tour für Stirnrunzeln. Vor allem in den USA waren Karten für umgerechnet über 1.500 Euro zu haben, wie ein Screenshot des Saalplans des Madison Square Gardens zeigte, der auf X geteilt wurde. Empörte Kommentare folgten prompt: Begriffe wie "unverschämt" oder "widerlich" machten die Runde. Auch deutsche Fans spiegelten in Online-Foren und auf Social-Media-Plattformen ihre Enttäuschung wider: "Wir lieben Lady Gaga, aber bei dem Preis geht das einfach nicht."

Vor wenigen Wochen brachte die Künstlerin ihr neues Album namens "Mayhem" auf den Markt und kündigte kurz darauf ihre große Welttournee an. Auf Instagram enthüllte sie: "Die 'Mayhem'-Ball-Tour kommt offiziell auf euch zu. Bis bald, ihr Monster!" Lady Gaga, bürgerlich Stefani Germanotta, ist offensichtlich längst zur Ikone avanciert. Seit ihrem Durchbruch mit "Just Dance" hat die Sängerin immer wieder bewiesen, dass sie Entertainment neu definieren kann. Nach dem Release ihres neuen Albums "Mayhem" scheint sie diese Energie den Verkäufen zufolge erneut bei ihren begeisterten Fans zu entfachen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

Anzeige Anzeige