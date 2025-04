Lady Gagas Tour ist ausverkauft: So bekommt man noch Karten

Lady Gaga (39) hat es wieder einmal geschafft: Alle Tickets für ihre bevorstehende "Mayhem Ball"-Tour sind restlos ausverkauft. Insgesamt wird die Sängerin in zahlreichen Städten weltweit auftreten, darunter sechs Konzerte in New York City sowie Shows in London, Paris, Las Vegas und Miami. Aufgrund der enormen Nachfrage wurden bereits 13 zusätzliche Termine zum ursprünglichen Tourplan hinzugefügt – auch diese waren innerhalb kürzester Zeit restlos vergriffen. Wer keine Tickets ergattern konnte, hat noch die Möglichkeit, über Plattformen wie StubHub oder Vivid Seats Restkarten zu erwerben – jedoch zu teils deutlich höheren Preisen.

Besonders in Städten wie London und New York steigen die Preise, während in anderen Orten, etwa Miami, die Tickets auf den Wiederverkaufsplattformen noch verhältnismäßig erschwinglich sind. Die günstigsten Optionen für Fans beginnen aktuell bei rund 120 Euro für Konzerte in den USA, für Europa fällt der Einstiegspreis je nach Stadt deutlich höher aus. Mit insgesamt 44 Auftritten bietet die Pop-Ikone ihren Fans auf der ganzen Welt die Chance, sie hautnah zu erleben. In einer Pressemitteilung ihres Teams heißt es laut Just Jared: "Die Tatsache, dass die 'Mayhem Ball'-Tour restlos ausverkauft ist, zeigt Lady Gagas unvergleichliche Verbindung zu ihren Fans und die überwältigende Nachfrage nach ihren Konzerten."

Am 4. und 5. November 2025 wird die gefragte Künstlerin die Uber-Arena in Berlin im Rahmen ihrer Tournee zum Beben bringen. Unter anderem die Ticketpreise ließen viele Fans schlucken. Schon kurz nach Beginn des Vorverkaufs zeigten sich die Preise in mittleren Kategorien mit über 100 Euro und Premiumkarten mit über 600 Euro als ordentliche Belastung für die Geldbörse. "Wir lieben Lady Gaga, aber bei dem Preis geht das einfach nicht", beschwerte sich ein frustrierter Fan auf X. Viele ihrer Anhänger ärgerten sich zudem auch über technische Pannen beim Ticketkauf, die sie auf Social-Media-Plattformen lautstark kritisierten.

Getty Images Lady Gaga, März 2025

Getty Images Lady Gaga, September 2024

