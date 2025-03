Lady Gaga kündigt Konzerte in Berlin im Rahmen ihrer Tour an

Vor wenigen Wochen brachte Lady Gaga (38) ihr neues Album namens "Mayhem" auf den Markt – und schon bald startet eine große Tournee der Sängerin! Zuletzt begeisterte die Musikerin im Jahr 2022 mit einem Deutschland-Konzert. Jetzt gibt es aber Nachschlag: Am 4. und 5. November 2025 stattet Gaga Berlin einen Besuch ab, wie sie jetzt auf Instagram verrät. Fans können schon in wenigen Tagen ab dem 3. April eines der begehrten Tickets ergattern: "Die 'Mayhem'-Ball-Tour kommt offiziell auf euch zu. Bis bald, ihr Monster!"

Eigentlich wollte die "Abracadabra"-Interpretin nicht auf Tour gehen, wie sie gegenüber ihren Followern anmerkt. Glücklicherweise änderte Gaga jedoch ihre Meinung. "Die Resonanz auf das neue Album hat mich dazu inspiriert, weiterzumachen", schreibt das Gesangstalent in einem Statement und ergänzt voller Vorfreude: "Um ehrlich zu sein – ich kann es kaum abwarten. Diese Show soll die Art von theatralischer und elektrisierender Erfahrung sein, die 'Mayhem' genau so zum Leben erweckt, wie ich es mir vorstelle."

Für Gaga läuft es nicht nur karrieretechnisch hervorragend, sondern auch privat. Im vergangenen Jahr hielt ihr Freund Michael Polansky um ihre Hand an und bald soll es eine Hochzeit geben. Auch was ihre Musik betrifft, steht der Produzent voll und ganz hinter seiner Verlobten und stärkt ihr den Rücken, wie Gaga in der australischen Radiosendung "Will & Woody" verriet: "Wenn wir zusammen sind und ich plötzlich eine Idee habe, sagt er: 'Mach es einfach'. Er weiß, dass ich schreiben muss."

Getty Images Lady Gaga, Musikerin

Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky, September 2024

