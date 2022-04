Auch Filmstars bereuen einige Rollen, die sie gespielt haben. Sandra Bullock (57) ist derzeit mit ihrem neusten Film "The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt" in den Kinos unterwegs. Auch sonst hat die Schauspielerin in einer beachtlichen Summe an Filmen mitgespielt, doch nicht auf jeden ist sie im Nachhinein so stolz. Bei einer Rolle wünscht sich Sandra besonders, dass sie diese nie angenommen hätte.

Gegenüber TooFab verriet die 57-Jährige, welche Rolle ihr besonders unangenehm war. "Ich habe einen Film, den niemand mochte und für den ich mich immer noch schäme. Er heißt 'Speed 2'. Ich habe die ganze Zeit gesagt, das ergibt keinen Sinn. Langsames Boot. Langsam auf eine Insel zufahren", plauderte Sandra aus. Der Film handelt von einem Computerhacker, der in das Computersystem eines Kreuzfahrtschiffs eindringt und es auf Kollisionskurs mit einem riesigen Öltanker bringt.

Einen Supporter scheint Sandra allerdings doch zu haben, einen ziemlich berühmten sogar. "Das ist ein Film, von dem ich wünschte, ich hätte ihn nicht gemacht, und es gab keine Fans, von denen ich wüsste, außer dir", sagte sie mit Blick auf ihren "The Lost City"-Co-Star Daniel Radcliffe (32). "Ich habe das Gefühl, dass es auch eine Art von Kult war", erwiderte der Harry Potter-Darsteller. "Ein sehr ruhiger Kult. Etwa fünf Leute. Er und die anderen vier Zwölfjährigen, die dem langsamen Boot auf dem Weg zu der kleinen Insel zusahen", scherzte Sandra daraufhin.

Getty Images Sandra Bullock, März 2022 in Austin, Texas

Getty Images Die Schauspieler Sandra Bullock und Jason Patric am Set von "Speed 2"

Getty Images Die "The Lost City"-Schauspieler Sandra Bullock und Daniel Radcliffe

