Serkan Yavuz macht Samira Liebeserklärung am Muttertag

Serkan (31) und Samira Yavuz (30) könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein. Das Paar verkündete gerade erst, dass es zum zweiten Mal Nachwuchs bekommen hat. Nach der Geburt ihrer Tochter Nova Skye im Mai 2022 durften die Sommerhaus der Stars-Gewinner sich nun über Baby Valea Yaël Roya freuen. Passend zum heutigen Muttertag widmet Serkan seiner Liebsten daher liebevolle Worte auf Instagram: "Eigentlich braucht es keinen besonderen Tag, um dich zu ehren, denn du bist jeden Tag Mutter [...] und das machst du jeden Tag mit Bravour. Aber [...] du sollst es besonders spüren, was für eine unfassbar starke, tolle, einfühlsame, liebevolle und gut aussehende Mama du bist."

An dieser Stelle nutzt der Realitystar auch die Gunst der Stunde, um seiner Samira einmal Danke zu sagen und eine ganz persönliche Lobeshymne auf die Mutter seiner Kinder anzustimmen. "Ich bewundere deine Art, deine Fürsorge und die Erziehung, die du an den Tag legst. Danke, du Power-Mama, danke, dass du so viel jeden Tag leistest, danke, dass du zweimal neun Monate voller Stolz unsere Kinder ausgetragen hast [...] All das ist keine Selbstverständlichkeit", heißt es von Serkan. Dass die beiden offenbar ihr gemeinsames Glück in vollen Zügen genießen, wird dabei ganz besonders deutlich. Eben auch aus diesem Grund nutzt der 31-Jährige besonders süß gewählte Worte: "Ich liebe unsere Ehe, ich liebe unseren Zusammenhalt – ich liebe dich." Samira kann den Post hingegen wohl kaum fassen und schreibt schwärmerisch: "Hat jemand ein Taschentuch?"

Bei der Verkündung ihres Nachwuchses gab das Bachelor in Paradise-Paar bereits einen kleinen Einblick in den jüngsten Familienzuwachs. Zu einem Schnappschuss, auf dem die frischgebackenen Zweifacheltern die kleine Faust ihres Babys umklammerten, schrieben sie: "Valea Yaël Roya – endlich bist du da, endlich sind wir komplett. [...] Mit jedem Atemzug, den du nimmst, und jedem Herzschlag, den du spürst, fließt die Liebe in unseren Herzen über und füllt jede Ecke unseres Seins mit unendlichem Glück."

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihrem Baby, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Serkans Liebeserklärung an Samira? Total süß! Die beiden scheinen überglücklich zu sein. Na ja, ich finde das Ganze etwas übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de