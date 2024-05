Filmproduzent Mark Damon im Alter von 91 Jahren verstorben

Der amerikanische Schauspieler und Filmproduzent Mark Damon ist am 12. Mai im Alter von 91 Jahren verstorben, wie Angehörige gegenüber Deadline bekannt geben. Näheres zu den Umständen und eine Todesursache nennen sie nicht. Fans müssen sich damit von einem großen Namen in der Filmlandschaft verabschieden. Mark arbeitete erstmals in den 50er-Jahren an ersten Produktionen – über die Jahre sammelten sich unzählige Filme in seinem Lebenslauf.

Seinen großen Durchbruch als Schauspieler feierte er im Jahr 1960 mit dem Film "House of Usher" – für diesen gewann er den Golden Globe in der Kategorie "Vielversprechendster neuer Darsteller". Regie führte Roger Corman, der vergangenen Donnerstag verstorben ist. Auch einem X-Nutzer fällt der Zusammenhang auf. "Warte, also sind Mark Damon und Roger Corman fast am selben Tag gestorben", schreibt ein User.

Ab dem Jahr 1977 arbeitete Mark vermehrt als Produzent – der Film "Monster", an dem er mitwirkte, gewann sogar einen Oscar. Zu seinen Arbeiten gehören weitere bekannte Filme wie "8 Millionen Wege zu sterben", "Wilde Orchidee" und "Keiner kommt hier lebend raus". Sein letztes Projekt war im Jahr 2019 mit dem Film "The Last Full Measure".

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Scott Bogart, Mark Damon and Justin Timberlake, Mai 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Damon, Januar 2011

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de