David Copperfield weist neue Missbrauchsvorwürfe zurück!

Gegen David Copperfield (67) wurden schwere Vorwürfe erhoben: Wie Guardian berichtet, wird der Magier in einer neuen Investigation von 16 Frauen unangemessenes Verhalten vorgeworfen. Mehr als die Hälfte der mutmaßlichen Opfer sei zu dem Zeitpunkt unter 18 Jahre alt gewesen. Vor der Veröffentlichung der Anschuldigungen bestreitet David jedoch gegenüber dem Blatt "jegliches Fehlverhalten jeglicher Art". Sein Anwalt betonte, der US-Amerikaner habe sich "niemals unangemessen gegenüber jemandem verhalten, schon gar nicht gegenüber Minderjährigen."

Auch gegenüber Fox News wiesen weitere Vertreter von David die Vorwürfe weiter zurück. "Jeder, der David Copperfield kennt, wird Ihnen sagen, dass diese jüngsten Behauptungen einer Zeitung das genaue Gegenteil von dem sind, was David ist", erklärte der Vertreter und ergänzte: "Die meisten dieser historischen Anschuldigungen wurden schon einmal erhoben, und sie sind heute genauso falsch wie damals. David hat um die Beweise gebeten, auf die sich diese falschen Anschuldigungen stützen, und diese wurden nicht vorgelegt."

Bereits 2018 hatte sich das ehemalige Model Brittney Lewis zu Wort gemeldet und gegenüber The Wrap von ihren Erfahrungen mit David berichtet. Der Zauberkünstler soll ihr eine Substanz eingeflößt und daraufhin in seinem Hotelzimmer sexuelle Handlungen an ihr vollzogen haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Copperfield, Magier

Anzeige Anzeige

Getty Images North America David Copperfield auf dem Hollywood Walk of Fame

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de