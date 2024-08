Verwahrlostes Apartment: David Copperfield wurde angeklagt

Neuer Ärger um David Copperfield (67). Der Star-Magier wurde angeklagt, weil er seine Luxus-Wohnung in Manhattan komplett verwahrlosen ließ. Aus den Dokumenten geht hervor, dass der Vorstand der Wohnanlage The Galleria, in der sich das Domizil befindet, die Vorwürfe erhob. David wird beschuldigt, Schäden im Wert von umgerechnet 2,75 Millionen Euro verursacht zu haben. Fotos, ⁣ die unter anderem The Independent zu dem Fall vorliegen, deuten den "entsetzlichen Zustand" der Wohnung an, die David einst bewohnte. Von einer völlig verschmutzten Badewanne bis hin zu kaputten Wänden ist alles dabei. Das Apartment habe sogar einen so schlimmen Wasserschaden, dass das die strukturelle Integrität des gesamten Gebäudes schwächen könnte, wie die Kläger behaupten.

Laut der Klage haust der Illusionist nicht mehr in der Wohnung, besitzt sie aber noch. "Zu sagen, dass er die Einheit verwüstet hat, ist eine Untertreibung. Die Bilder der Einheit sind entsetzlich und sprechen für sich selbst", heißt es im Anklageschreiben. Warum er sein einstiges Zuhause allerdings so verwahrlosen ließ, ist völlig unklar. Denn der 67-Jährige soll angeblich aktuell versuchen, sie zu verkaufen. Mit den Schäden in Millionenhöhe dürfte dies allerdings unmöglich sein. Zumal der Zustand des Sieben-Millionen-Dollar-Apartments auch potenzielle Gesundheitsgefahren mit sich bringt. Dennoch soll sich David weigern, die Konsequenzen für sein Handeln zu tragen – zudem leugnet er offenbar jede Verantwortung für die Schäden.

Es ist nicht das erste Mal, dass David negative Schlagzeilen schreibt. Dem US-Amerikaner wurden zudem im Mai von gleich 16 Frauen unangemessenes Verhalten vorgeworfen, wie unter anderem The Guardian berichtet. Über die Hälfte von ihnen sollen zu dem Zeitpunkt der Vorfälle sogar noch minderjährig gewesen sein. Doch David wies die Anschuldigungen entschieden zurück. Laut seinem Anwalt habe er sich "niemals unangemessen gegenüber jemandem verhalten, schon gar nicht gegenüber Minderjährigen."

Getty Images David Copperfield, US-Magier

Getty Images David Copperfield im September 2015

