"Extrem unglücklich": Hört Jacob Rott mit Social Media auf?

In seinen TikTok-Videos sieht man den Elevator Boys-Star Jacob Rott stets mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Auf Instagram zeigt sich der Influencer nun jedoch von einer ganz anderen Seite. Denn in seinem aktuellen Post fügt er zu einem traurigen Selfie ernste Worte hinzu. Das lange Statement beginnt der Social-Media-Star mit den Worten: "Wie fühle ich mich eigentlich gerade?" Er sei müde, fühle sich wahnsinnig unter Druck und sei im Moment extrem unglücklich, macht er seinen Followern ein ehrliches Geständnis. Besonders das Gefühl, ständig etwas posten zu müssen, mache Jacob zu schaffen: "Ich bin süchtig nach Zahlen und mein ganzes Wohlbefinden wird von meiner Leistung bestimmt." Bedeutet das, dass der Influencer sich bald eine Auszeit nehmen wird?

Für seine ehrlichen Worte erhält das Mitglied der Elevator Boys von seinen Followern sehr viel Zustimmung. "Das ist so unglaublich von dir, Jacob, deine wahren Gefühle zu teilen! Wir alle lieben dich nicht wegen der Dinge, die du tust, sondern wegen des Menschen, der du bist, weil du ein großes Herz hast", findet ein User aufmunternde Worte. Doch nicht nur die Fans machen ihre Unterstützung in den Kommentaren deutlich. Auch Hollywood-Bekanntheiten wie Victoria Justice (31) versuchen dem Influencer in dieser schweren Zeit beizustehen. So schreibt die "A Perfect Pairing"-Darstellerin: "Das ist völlig normal! Ich sende dir viel Liebe."

Offenbar wächst Jacob das Influencer-Dasein derzeit über den Kopf. Schon seit 2021 ist der Frankfurter zusammen mit seinen vier Freunden Julien Brown, Luis Freitag, Tim Schaecker (25) und Bene Schulz im Netz aktiv. Damals wurde die Gruppe passend zu ihrem heutigen Namen mit Fahrstuhlszenen auf TikTok bekannt. Heute gehören sie zu den erfolgreichsten deutschen Influencern und durften sogar schon mit Megastars wie Heidi Klum (50) vor der Kamera stehen.

Getty Images Jacob Rott, Mitglied der Elevator Boys

ProSieben/Richard Hübner Die Elevator Boys und Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

Was sagt ihr zu Jacobs Statement? Ich finde es sehr mutig, dass er so offen über seinen mentalen Zustand spricht. Ich finde, so etwas ist eher privat. Ergebnis anzeigen



