Jacob Rott begeistert bei den Filmfestspielen in Cannes

Jacob Rott (25) glänzte auf dem roten Teppich der diesjährigen Filmfestspiele in Cannes. Der Social-Media-Star trat dabei in einem Outfit von Ferragamo auf und bewies einmal mehr seinen Sinn für Mode. Er trug einen eleganten Zweireiher in Dunkelrot, der mit einem Ledergürtel um seine Taille in Szene gesetzt wurde. Obendrein sorgte eine schneeweiße Krawatte für eine Extraportion Style. Der Influencer schien mit seinem Look höchst zufrieden zu sein – bei seinem Auftritt auf dem Red Carpet hatte er ein strahlendes Lächeln im Gesicht.

Neben Jacob posierten zahlreiche Hollywoodgrößen auf dem renommierten Festival. Unter den Gästen wurde unter anderem Tom Cruise (62) gesichtet, der dort die Premiere seines neuen Films "Mission: Impossible – The Final Reckoning" feierte. Auch Heidi Klum (51) und ihr Mann Tom Kaulitz (35) ließen sich die prestigeträchtige Veranstaltung nicht entgehen. Als sie von den Fotografen eingefangen wurden, gaben sich das Model und der Musiker einen leidenschaftlichen Kuss auf dem roten Teppich.

Für Jacob sind Besuche bei Filmfestivals, Modelkampagnen und Co. nichts Neues mehr. Seit er 2021 als Teil der Elevator Boys weltberühmt wurde, lebt er sein Leben in der Öffentlichkeit. Doch das ist für den 25-Jährigen nicht immer einfach. "Wenn ich manchmal feiern gehe und ich mir dann so denken muss: 'Oh Mann, jetzt musst du dich aber beherrschen', merke ich, dass ich gerne auch mal unbekannt sein würde", gab er in Stefanie Giesingers (28) Podcast "G Spot" zu.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum in Cannes, Mai 2025

Instagram / jacobrott Jacob Rott, TikTok-Star

